"Le Iene" riabbracciano Platinette dopo i due ictus: "Sono un miracolato"

"Sono sopravvissuto, sono un miracolato". Queste le prime parole rilasciate a "Le Iene" da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo i due ictus - uno ischemico e uno emorragico - che lo hanno colpito nell'arco di pochi anni. L'inviato della trasmissione Andrea Agresti ha seguito il conduttore radiofonico nel suo importante percorso di riabilitazione, tra fatiche, momenti emozionanti e una grande voglia di tornare a muoversi come faceva un tempo nel mondo dello spettacolo, tra televisione e radio. La clip del programma di Italia 1, in onda martedì 28 ottobre, prende il via dai due ictus di cui è rimasto vittima una prima volta a marzo 2023 e ancora a febbraio 2025 e dai possibili fattori di rischio, tra cui un'alimentazione non adeguata.



"Pesavo 180 chili. L'alimentazione di allora era assurda, mangiavo un pacchetto di pasta da mezzo chilo e ci bevevo una Coca da un litro e mezzo", ha raccontato.

"La velocità è il fattore determinante per riuscire a uscirne", precisa tornando sulla prima tempestiva corsa in ospedale. Poco più tardi, però, Mauro Coruzzi ricorda il secondo ictus, questa volta emorragico.