Mauro Coruzzi e l'ictus: "Per mesi ho perso la capacità di comunicare"

Dopo l'ictus Platinette afferma di sentirsi "come un bambino" che sta imparando un pò per volta l'uso della parola. Poi ricorda il momento del malore e la fortuna di non aver mai perso conoscenza. "Alla fine di un trattamento il fisioterapista si è accorto subito quello che mi stava accadendo perché non riuscivo più a dire ciao, ero muto", racconta Coruzzi che identifica nello stress una delle cause scatenanti. "Facevo troppi lavori e troppe erano le preoccupazioni per fare tutto bene. Non riuscivo a trattenermi dal lavorare perché non avevo una vita privata", dice.