Sabrina Salerno e il tumore al seno: "Mi ha salvata la diagnosi precoce"

"Per fortuna il nodulo era di piccole dimensioni perché la diagnosi è stata precoce", aggiunge l'artista che lo scorso settembre si è sottoposta a un intervento chirurgico e in seguito ha intrapreso un ciclo di radioterapia. "Nei primi giorni mi sentivo come dentro un incubo dal quale non riuscivo a svegliarmi, ho avuto tanta paura che mi ha accompagnata lungo questo percorso difficile", aggiunge la showgirl tra le icone degli anni Ottanta.