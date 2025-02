Tina Cipollari torna sul trono di "Uomini e Donne": "Cerco un marito completo"

Sui primi corteggiatori giunti in studio appositamente per conoscerla, Tina Cipollari si mostra però tiepida. "Servono verifiche perché molti di loro dicono di essere benestanti ma poi bisogna vedere se è vero", spiega la tronista che su età e possibilità economiche ha le idee chiare: "Sono troppo giovani, io cerco dai 60 anni in su".