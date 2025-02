"Uomini e Donne", Tina Cipollari dà una possibilità a Cosimo: "Conosciamoci meglio"

Dopo le insistenti richieste dell'uomo. Tina ha accettato: "Per questa cena è un sì, conosciamolo meglio - ha detto -. Comunicherò alla redazione quando sarò libera". Poi si è rivolta ironicamente a Maria De Filippi: "Non c'è nessun altro per me oggi? Per Gianmarco sono arrivate 8000 ragazze per me nessuna". "Tu restringi molto il campo", ha replicato la conduttrice. Cosimo, dal canto suo, si dice entusiasta per la risposta ricevuta da Tina: "Mi stai dande un grandissimo piacere - ha detto l'uomo -. Se io non sono arrivato nella tua vita e tu nella mia vita, c'è un motivo".