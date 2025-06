"Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza - ha proseguito Mauro Coruzzi - e non ci fosse stata la mia colf forse oggi non sarei qui". La donna ha chiamato subito i soccorsi: "Ricordo l’intervento dei medici, la corsa in ambulanza, l’arrivo in ospedale. Mentre dopo il primo ictus non riuscivo più a parlare, stavolta non riuscivo a muovermi ma ero cosciente". Adesso è ripartito con la riabilitazione: "Continuo a fare progressi e sono sicuro che, piano piano, tornerò come prima".