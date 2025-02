Mauro Coruzzi nel 2023 era stato colpito da un ictus ischemico che gli aveva tolto per mesi la possibilità di comunicare e si era ripreso dopo una lunga riabilitazione. Poche settimane fa aveva raccontato la sua odissea a "Verissimo". Purtroppo un nuovo problema è insorto proprio negli stessi giorni, immediatamente prima del Festival di Sanremo, dove Coruzzi, grande appassionati di musica, è una presenza fissa da sempre, e aveva colpito la sua assenza. "Forse è stato un intervento divino" ha esordito lui ironicamente. Ma in ogni caso non ha perso occasione per rendere nota la sua preferenza sulle canzoni del Festival. Infatti nel post del video ha messo come unico hashtag il titolo della canzone di Giorgia, "La cura per me", taggando direttamente la cantante.