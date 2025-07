Mauro Coruzzi operato al cuore, intervento riuscito: "Ora mettiamo a posto il resto"

Dopo i due ictus che lo hanno colpito negli ultimi mesi, Mauro Coruzzi, per molti noto come Platinette, è stato operato al cuore per effettuare una chiusura dell'auricola, un intervento che dovrebbe impedire l'insorgere di nuovi ictus in futuro. Ieri Coruzzi aveva postato una foto dalla quale si capiva che si sarebbe dovuto operare, e oggi lui stesso ha fatto sapere che è andato tutto bene. Lo ha foto con un post in cui appare pronto a mangiare e con il messaggio: "Tutto bene, cuore a posto. E adesso mettiamo in ordine tutto il resto. È il caso di mangiare con gusto".