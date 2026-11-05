I Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo singolo "Sorry Scusa Lo Siento"
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I Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare con un nuovo singolo. Da domani, venerdì 6 novembre, sarà disponibile la canzone "Nella borsa di Anna", ballad con la quale il gruppo ha deciso di anticipare l'uscita del nuovo album "Replay", fissata per il 4 dicembre, dal quale proviene anche la hit "Sorry scusa lo siento". A poche ore dal debutto del singolo, la band ne ha pubblicato un breve estratto sulla propria pagina Instagram ufficiale.
"Nella borsa di Anna" sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi una delle canzoni più intense ed emozionanti dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopotutto si tratta di una ballad che affronta un tema delicato: la fine di una relazione di lunga data e quel che resta quando una storia d'amore importante arriva al suo epilogo. Nei commenti al breve video pubblicato dalla band, vari follower hanno lasciato intendere di avere già a portata di mano i fazzoletti. "Riccardo è appena un mese che mi sono lasciata, con calma", scrive una fan.
"Nella borsa di Roberta invece sono già pronti i fazzoletti per l'uscita del singolo di domani", commenta un'altra follower. Qualcuno ha già scritto di aver versato lacrime ascoltando il breve estratto e di essere pronto a trasformarsi in una fontana umana quando la versione completa della canzone sarà disponibile.
Il testo completo di "Nella borsa di Anna" non è ancora disponibile, ma già dal breve estratto condiviso su Instagram è possibile farsi un'idea delle tematiche che saranno affrontate.
"Ride e mi dice che è tardi ormai, guarda che luna c'è fuori. Dopo un milione di errori, miei e tuoi, nella borsa c'è posto per tutto, tutto quello che vuoi, tranne che noi!". Parole cariche di emozioni, soprattutto se provenienti da una voce potente come quella di Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.
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