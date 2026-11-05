I Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare con un nuovo singolo. Da domani, venerdì 6 novembre, sarà disponibile la canzone "Nella borsa di Anna", ballad con la quale il gruppo ha deciso di anticipare l'uscita del nuovo album "Replay", fissata per il 4 dicembre, dal quale proviene anche la hit "Sorry scusa lo siento". A poche ore dal debutto del singolo, la band ne ha pubblicato un breve estratto sulla propria pagina Instagram ufficiale.