visita inattesa

Paul McCartney a sorpresa a Palermo: è arrivato con un jet privato

L'ex Beatles è atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino, scattandosi anche una foto con il personale dello scalo, subito diventata virale

21 Giu 2026 - 15:16
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Paul McCartney insieme al personale dell'aeroporto di Palermo © Instagram

Paul McCartney insieme al personale dell'aeroporto di Palermo © Instagram

Un atterraggio inatteso nel cuore della Sicilia ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi: Paul McCartney è arrivato a Palermo a bordo di un jet privato, facendo registrare uno di quegli episodi che in poche ore diventano virali sui social. Secondo quanto comunicato, l'ex Beatles è atterrato nella tarda mattinata all'aeroporto palermitano Falcone Borsellino. Dopo lo sbarco, McCartney si è anche fermato per uno scatto insieme al personale dello scalo, un momento poi condiviso direttamente sui canali social ufficiali dell'aeroporto.

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L'immagine ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando la sorpresa per la presenza in città di una delle figure più influenti della storia della musica mondiale.

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L'entusiasmo sui social

 La pubblicazione della foto ha immediatamente acceso la reazione degli utenti e dei fan siciliani, oltre che degli appassionati dei Beatles sparsi in tutto il mondo. La presenza di McCartney nel capoluogo regionale ha infatti un forte valore simbolico, trattandosi di un artista che ha segnato intere generazioni.

Non capita spesso che una leggenda vivente della musica internazionale scelga Palermo come destinazione, ed è proprio questo elemento a rendere l'episodio particolarmente seguito e commentato online.

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Un viaggio a pochi giorni dal compleanno

 L'arrivo in Sicilia assume un significato ancora più particolare se si considera la recente ricorrenza personale del musicista. Lo scorso 18 giugno, infatti, Paul McCartney ha compiuto 84 anni, celebrando il traguardo anche attraverso i propri profili social, con il consueto tono ironico e leggero che da sempre lo contraddistingue.

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Nessun dettaglio ufficiale sulla visita

 La vicinanza tra il compleanno e questo viaggio ha aggiunto ulteriore curiosità attorno alla sua presenza in Italia, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle ragioni della visita. Al momento non è stato chiarito quale sia la destinazione finale del soggiorno siciliano di McCartney né quali siano gli impegni previsti durante la sua permanenza.

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