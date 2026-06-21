Paul McCartney a sorpresa a Palermo: è arrivato con un jet privato

Un atterraggio inatteso nel cuore della Sicilia ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi: Paul McCartney è arrivato a Palermo a bordo di un jet privato, facendo registrare uno di quegli episodi che in poche ore diventano virali sui social. Secondo quanto comunicato, l'ex Beatles è atterrato nella tarda mattinata all'aeroporto palermitano Falcone Borsellino. Dopo lo sbarco, McCartney si è anche fermato per uno scatto insieme al personale dello scalo, un momento poi condiviso direttamente sui canali social ufficiali dell'aeroporto.