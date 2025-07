Una fonte ha confermato al Daily Mail che la star e il candidato all'Oscar stanno insieme "da un po'" e che la scintilla sarebbe scattata proprio durante le riprese del film cominciate nel maggio 2024 ad Atlanta, in Georgia. "Sono follemente innamorato di Pamela Anderson", aveva detto l'attore in un'intervista a People poche settimane fa, spiegando l'innegabile alchimia, che si era venuta a creare con l'ex sexy bagnina di "Baywatch" sul set del reboot di "Una pallottola spuntata". E aveva aggiunto: "È semplicemente fantastico lavorare con lei. Non mi stancherò mai di farle i complimenti, a dire il vero".

"È divertente ed è così facile lavorare con lei. Sarà fantastica nel film".

La Anderson, single dopo il fallimento del suo quinto matrimonio con Dan Hayhurst nel 2022, aveva successivamente ricambiato il complimento descrivendo Neeson come "umile" e un "perfetto gentiluomo".

"Tira fuori il meglio di te... con rispetto, gentilezza e profonda esperienza. È stato un vero onore lavorare con lui", ha detto. "Si è preso cura di me con sincerità, mi ha avvolto nel suo cappotto quando avevo freddo". E aveva poi sottolineato : "Penso di avere un amico eterno in Liam e tra noi c'è sicuramente un legame molto sincero, molto affettuoso, ed è un bravo ragazzo. È davvero un tipo buffo. A volte si comporta come un ragazzino buffo".

"La nostra alchimia è stata chiara fin dall'inizio. Abbiamo il massimo rispetto reciproco", aveva dichiarato la Anderson a Entertainment Weekly a maggio. "L'ho invitato a cena con il suo assistente, così ho fatto in modo che il nostro rapporto rimanesse 'professionalmente romantico' durante le riprese."

In un'intervista congiunta con la Anderson, Neeson ha anche scherzato dicendo che la sua parte preferita durante le riprese di "Una pallottola spuntata" sono state "le scene di sesso", per le quali alla coppia è stato assegnato un coordinatore dell'intimità. "Non ne avevo mai avuto uno prima", ha detto l'attore, aggiungendo che che il coordinatore "sapeva quando andarsene", e affermando di aver alzato le mani in aria e di aver detto: "Non ce la faccio più! È una scena troppo bollente per me. Vado a prendere un caffè".