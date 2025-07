Nonostante la loro reciproca ammirazione, Liam ha ammesso di non aver mai visto "Baywatch", spiegando: "Non faceva per me". La risposta di Pamela invece è stata: "Io ho guardato Schindler's List!".

Ma dopo aver visto la sua interpretazione, candidata ai Golden Globe , in "The Last Showgirl" di quest'anno, Liam ne è rimasto colpito, dicendo: "Era vera. Era divertente. Incredibilmente sexy".

Per Pamela Anderson questo sembra essere davvero un momento di rinascita professionale in cui il suo talento attoriale e la sua ancora immutata bellezza sembrano essere stati riscoperti.