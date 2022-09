"Memory", Liam Neeson torna in un nuovo action movie: è un killer malato di Alzheimer

Dal 15 settembre arriva nelle sale italiane, "Memory" , action movie che vede come protagonista l'iconico attore nei panni di Alex Lewis, un killer le cui regole non dovrebbero mai essere infrante. Martin Campbell , celebre regista di "Casino Royale" e "Lanterna Verde", siede dietro la macchina da presa, radunando un cast di prim'ordine, che vede due pezzi da novanta del cinema internazionale come Guy Pearce e Monica Bellucci , in uno dei ruoli più dark della sua carriera. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

"Memory" racconta di Alex Lewis (Liam Neeson), sicario ormai prossimo al ritiro, che si ammala di Alzheimer. Quando viene chiamato a svolgere un’ultima missione scopre che il bersaglio è una giovane ragazza. Per questo rifiuta di portare a termine l’incarico e si rivolta contro la malvagia organizzazione che l’ha assoldato. Il suo cammino di vendetta lo porta fino ai vertici del gruppo criminale, capeggiato dall’affascinante magnate immobiliare di El Paso Davana Sealman (Monica Bellucci) e dal figlio, che tengono in pugno le vite di molti ragazzi innocenti. Per salvare la pelle dovrà quindi dare loro la caccia e ucciderli prima che siano loro a farlo. Nel frattempo, è braccato anche dall’FBI, che nella persona dell’agente Vincent Serra (Guy Pearce) è già sulle sue tracce.

Liam Neeson torna a interpretare un nuovo film nel filone action che lo coinvolge da quasi quindici anni, duratura e inaspettata fase della carriera del grande attore irlandese. Il film è nato dopo un lungo percorso produttivo durato ben otto anni. Era il 2013 quando Martin Campbell vide e si innamorò di "The memory of a killer", film belga del 2003 diretto da Carl Joos ed Erik Van Looy e tratto dal libro “De Zaak Alzheimer” di Jef Geeraerts (in Italia tradotto "Il caso del morbo di Alzheimer"). Da qui la voglia di realizzare un remake rivisitato, spostando la storia al confine tra Messico e Stati Uniti.