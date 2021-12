"L'uomo dei ghiacci", Liam Neeson torna al cinema con un nuovo action-thriller

Dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nell'estremo nord del Canada, Mike, autista di camion esperto di guida su ghiaccio, viene incaricato di guidare una missione di salvataggio proprio in quella zona. Ci saranno da affrontare laghi ghiacciati e distese pericolose. Lottando contro lo scongelamento delle acque e una violenta tempesta, il protagonista e la sua squadra dovranno salvare dei minatori intrappolati per poi scoprire una minaccia insospettabile che poco ha a che fare con il freddo e il ghiaccio.

Insieme a Liam Neeson, ormai specializzato nei ruoli di un uomo dallo sguardo buono, ma con la tenacia di un mastino, troviamo Laurence Fishburne, noto per il ruolo di Morpheus nei primi tre film della saga di "Matrix", Ray McKinnon (Le Mans '66 - La Grande Sfida), Marcus Thomas (The Forger - Il Falsario), Benjamin Walker (La Leggenda del Cacciatore di Vampiri) e Amber Midthunder (Hell Or High Water). Dietro la macchina da presa troviamo Jonathan Hensleigh, già regista di "The Punisher" e sceneggiatore di "Armageddon", "Jumanji", "Die Hard: Duri a Morire".

"Per quanto riguarda la preparazione per questo film, ho visto solo un paio di Ice Road Truckers, reality show dedicati al l'argomento, e ho parlato con alcuni camionisti. Un ragazzo in particolare mi ha portato sulle strade di Winnipeg e mi ha fatto capire cosa sia davvero un camion. Mentre guidava sono rimasto colpito dalle dimensioni di questi mezzi e dalla loro estrema sensibilità quando si cambia di marcia, quando si frena... Sono dei veri mostri e bisogna essere un po' acrobati per guidare questi mezzi. Sapevo comunque molto poco di camion ed ero come in soggezione di fronte a questi bestioni" ha spiegato il sessantanovenne Liam Neeson.