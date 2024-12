Il ritorno di Pamela Anderson: sogna l'Oscar dopo Baywatch e scandali vari

Durante un pranzo con i giornalisti per presentare il film, Pamela è apparsa genuinamente emozionata e un po’ spaventata: “Beh, non lo so, per me è la prima volta”, ha detto, con una voce quasi bambinesca a chi le domandava come sta affrontando la corsa alla statuetta. "Ci ho messo decenni per ritrovarmi dopo quell'esperienza, gli scandali, le relazioni tossiche e le cattiverie scritte e dette su di me. Decenni per poter essere me stessa. Aspettavo un ruolo così da sempre".