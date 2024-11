"The Last Showgirl" segna il grande ritorno di Pamela Anderson sul grande schermo, dopo aver ripreso brevemente il suo ruolo di CJ Parker nel reboot cinematografico del 2017 di "Baywatch". Dopo aver detto addio al make-up nella vita di tutti i giorni, Pamela Anderson sul set ha ripreso in mano trucchi e ciglia finte per impersonare Shelley, una prima donna di Las Vegas a fine carriera. Ospite del Toronto International Film Festival, l'ex bagnina televisiva (che ha saltato la recente reunion di Baywatch) ha dichiarato: "Gran parte della mia carriera si è concentrata sulla fisicità ed è stato un bel viaggio, ma è anche la ragione per cui ho deciso di intraprendere questo esperimento con me stessa. Per ricordarmi chi sono e per non lasciarmi definire da ciò che gli altri pensano di me".