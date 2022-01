Pamela Anderson divorzia anche dal quinto marito (dopo un anno di matrimonio): "Era uno str..."

Pamela Anderson ha lasciato il marito Dan Hayhurst , sua ex guardia del corpo. E' il sesto divorzio dell 'ex bomba sexy di "Babywtch" , visto che con Rick Salomon , terzo in ordine di matrimoni, Pam si è sposata (e ha poi divorziato) ben due volte, la prima nel 2007, la seconda nel 2014. Relazione lampo anche questa con Hayhurst, come quasi tutte le precedenti. I due infatti hanno iniziato a frequentarsi nel settembre 2020 per sposarsi solo tre mesi dopo a Vancouver, alla vigilia di Natale. Secondo alcuni fonti riportate da "Page Six", l'attrice ha definito Dan "cattivo" "non collaborativo", ma soprattutto uno "str...".

La Anderson ha firmato e depositato i documenti per il divorzio in Canada, dove i due vivevano. Sempre come riportato dalla stampa americana e da "Rolling Stones", che ne ha dato la notizia in esclusiva, "la loro breve unione è stata un vortice pandemico" che si è esaurito.

Mentre le cose inizialmente andavano molto bene e durante la pandemia, in quarantena insieme, i due hanno vissuto molto intensamente, il finale non è stato altrettanto romantico. Una fonte ha svelato: "Dan si è rivelato un idiota per Pamela: era scortese. Dopo aver trascorso ogni secondo insieme con qualcuno, lo conosci meglio – e in peggio. Loro si sono conosciuti meglio e, così facendo, Pamela ha capito che Dan in realtà non era quello giusto“.

La fonte ha aggiunto: "Le cose non sono affatto amichevoli tra loro al momento, e Pam ha deciso che non avevano nulla in comune, non l'ha trattata nel modo in cui sentiva di voler essere trattata...".

La Anderson è stata sposata con il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee, con il quale condivide i figli Brandon, 23 e Dylan, 22, dal 1995 al 1998. Dopo Lee, è convolata a nozze con Kid Rock per quattro mesi nel 2006, poi con il giocatore di poker Rick Salomon dal 2007 al 2008, e poi nuovamente con lui dal 2014 al 2015, e infine con il produttore Jon Peters per appena 12 giorni nel gennaio del 2020.

Ha iniziato a frequentare Hayhurst nel settembre 2020, sette mesi dopo la sua separazione da Peters. A legarli l'interesse condiviso per la difesa dei diritti degli animali, di cui Pam è attivista convinta. Hayhurst è il fondatore del RASTA Sanctuary, un santuario degli animali da fattoria in Canada.

La coppia si è sposata con una cerimonia intima e privata nella casa di Pamela nell'isola di Vancouver alla vigilia di Natale del 2020. Erano presenti solo la sposa, lo sposo e un testimone. "Mi sono sposato nella proprietà che ho comprato dai miei nonni 25 anni fa, è qui che i miei genitori si sono sposati e stanno ancora insieme", ha detto Pam: "Mi sento come se avessi chiuso il cerchio".