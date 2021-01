Pamela Anderson dà l'addio ai social e si sposa di nuovo: all'altare con la sua guardia del corpo

Sesto matrimonio per Pamela Anderson e addio ai social. L'ex bagnina di Baywatch, 52 anni, avrebbe sposato in gran segreto a Vancouver, in Canada, il suo bodyguard Dan Hayhurst, come rivela il Daily Mail: "Sono esattamente dove devo essere. Tra le braccia di un uomo che mi ama davvero". Sul fronte social intanto Pam ha preso la decisione di chiudere i suoi profili e con un lungo post su Instagram si è congedata scrivendo:"Ora sono finalmente libera".