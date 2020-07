Pamela Anderson compie gli anni ma il regalo lo fa lei ai fan: eccola senza veli

Con una tutina nera sgambatissima, sdraiata a pancia in giù su un lussuoso letto Pamela Anderson , canadese naturalizzata americana, brinda con un flute in mano al suo compleanno e al Canada Day, che cadono ambedue il 1 luglio. La sexy ex bagnina di "Baywatch", che ha compiuto ieri 53 anni, ringrazia poi tutti per gli auguri ricevuti postando uno scatto bollente senza veli.

Impegnata attivamente sul tema dei diritti degli animali, ha scelto di diventare vegetariana quando, da adolescente, vide suo padre pulire un animale che aveva cacciato. PETA l'ha nominata Persona dell’Anno 2016. E da anni è ormai vegana. Proprio a inizio settimana l'attrice e ex modella attivista ha scritto al Primo Ministro canadese, ringraziandolo per avere recentemente ha finanziato l’industria vegana: "La tua decisione è responsabile e, oltre a creare buoni posti di lavoro per i canadesi, ha risparmiato a tanti animali una vita e una morte terribili". Nella lettera la Anderson consiglia a Justin Trudeau di rinunciare a carne e latticini e di diventare vegano e si offre come mentore: "Se dovessi rinunciare a carne e latticini nella tua dieta personale - cosa che spero avvenga - sarei onorata di diventare tua mentore" e ha poi concluso: "Al mondo servirebbero leader come te, disponibili a incentivare soluzioni alimentari pulite, compassionevoli e intelligenti".

Pam è madre di Brandon, 24 anni, e Dylan, 22 anni avuti dall'ex marito, il batterista dei Motley Crue Tommy Lee, 57 anni. da cui ha divorziato nel 1998.

Il secondo matrimonio, durato solo tre mesi da agosto a novembre 2006, è con il musicista Kid Rock. Nell’ottobre 2007 si è sposata per la terza volta con il giocatore di pocker professionistico Rick Salomon, da cui si è separata poco più di un anno dopo, per poi risposarlo nel 2014. Il quinto matrimonio (durato solo 12 giorni!) è stato quello con Jon Peters, sposato nel gennaio 2020.

Diventata un simbolo di una bellezza sexy e straripante grazie al suo ruolo nel telefilm cult "Batwatch" tra il 1992 e il 1997, Pam ha recitato poi in diversi film per il cinema, tra cui "Scooby-Doo", "Scary Movie 3", "Barb Wire", "Borat" e serie tv tra cui "V.I.P". Anche se di lei sul set si sono apprezzate altre doti rispetto a quelle recitative. Grazie alle sue curve conturbanti è stata protagonista di servizi fotografici molto hot per diversi magazine, primo fra tutti Playboy per il quale ha posato ben 14 volte.

