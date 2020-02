Pamela Anderson scaricata con un sms dall'ex marito, che accusa: "Le ho pagato 200 mila dollari di debiti"

L'iddilio è durato appena 12 giorni e dopo il matrimonio lampo adesso volano stracci tra il produttore Jon Peters e Pamela Anderson . Il 74enne ha scaricato l'ex bagnina con un sms e a "Page Six" ha svelato il motivo dell'addio: "Ho lasciato tutto per Pam. Aveva 200mila dollari di debiti e glieli ho pagati io". La Anderson "risponde" via social, con una serie di scatti hot che fanno sognare i follower.

"Le ho rifatto anche il guardaroba e questo è il ringraziamento. Non c'è peggior sciocco che un vecchio sciocco", ha confessato con l'amaro in bocca, Peters aveva dichiarato di essere sempre stato innamorato della Anderson. I due sono stati amici per quasi 35 anni e lo scorso 20 gennaio si erano uniti in matrimonio in gran segreto a Malibù.

SCARICATA CON UN SMS - Dopo appena cinque giorni dalla cerimonia, però la Anderson era stata scaricata dal neo-marito con un sms. "Cara Pamela gli ultimi nove giorni sono stati un'incredibile e bellissima lovestory, ma questo matrimonio fatto di avvocati, debiti e Jazmin (il sito web sul sesso lanciato dalla Anderson ndr.) mi ha spaventato. Ho capito che a 74 anni ho bisogno di una vita tranquilla e non di un amore da copertina", questo il contenuto del messaggio arrivato sul telefonino della sex bomb.

"Pensavo che costruire un impero insieme sarebbe stato divertente ma mi sbagliavo. Sono un uomo semplice e amo i miei figli. Non voglio fare avanti e indietro da Canada. Per quanto sia fantastico quel posto non mi piace viaggiare, scusami. Credo che la cosa migliore che possiamo fare e che io me ne vada per un paio di giorni. Forse anche per te sarebbe meglio tornare in Canada. Credo che ora abbiamo bisogno di prendere strade separate. Spero che tu possa perdonarmi"

Pamela torna single e conquista Instagram con scatti hot Instagram 1 di 6 Instagram 2 di 6 Instagram 3 di 6 Instagram 4 di 6 Instagram 5 di 6 Instagram 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

PAM VOLTA PAGINA... SENZA VELI - La Anderson non ha perso tempo e dal Canada ha mostrato all'ex marito cosa si è perso. Sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni ha pubblicato scatti bollenti di lei seminuda, con il seno e il lato B al vento, accopagnati dalla scritta: "Non sono una moglie semplice" Un boccone amaro da mandare giù per Peters, ma un regalo apprezzato dai suoi tanti follower. E chissà se tra questi non ci sia anche il suo prossimo marito.

Potrebbe interessarti: