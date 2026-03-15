La vittoria ha avuto un effetto immediato anche sulle quote. Subito dopo il trionfo ai SAG, il valore dei contratti sulla piattaforma di scommesse Kalshi legati al successo di Chalamet è sceso sensibilmente: da 68 centesimi a 51, segnale di una probabilità percepita molto più incerta. Nonostante il calo, Chalamet resta ancora leggermente in vantaggio nei pronostici. Tuttavia la corsa alla statuetta si è complicata ulteriormente nelle ultime ore. Alcune sue dichiarazioni, interpretate da parte dell’opinione pubblica come critiche o sprezzanti nei confronti del balletto e dell’opera, hanno acceso polemiche sui social e tra gli osservatori culturali.