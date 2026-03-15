Oscar, duello da record tra Chalamet e Jordan: è valanga di scommesse
Quote in bilico e oltre cento milioni di puntate: gli allibratori festeggiano il duello tra le due star per la statuetta di miglior attore
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Mancano poche ore alla notte degli Oscar e, prima ancora dell'apertura della celebre busta sul palco, la sfida per il premio di miglior attore è già diventata un caso. A contendersi la statuetta sono due delle star più amate del momento, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan, protagonisti di un testa a testa che sta infiammando non solo Hollywood ma anche il mondo delle scommesse. Secondo gli analisti del settore, il duello tra i due attori ha già generato una valanga di puntate: oltre cento milioni di scommesse piazzate sul nome del possibile vincitore. Una cifra che continua a crescere man mano che si avvicina il momento clou della cerimonia degli Academy Awards.
Fino a poche settimane fa la corsa sembrava avere un favorito quasi indiscusso. Chalamet, forte delle sue interpretazioni e dei riconoscimenti raccolti durante la stagione dei premi, appariva saldamente in testa nei pronostici. Ma l'equilibrio si è incrinato quando Jordan ha conquistato il premio ai Screen Actors Guild Awards, uno dei riconoscimenti considerati più indicativi in vista degli Oscar.
La vittoria ha avuto un effetto immediato anche sulle quote. Subito dopo il trionfo ai SAG, il valore dei contratti sulla piattaforma di scommesse Kalshi legati al successo di Chalamet è sceso sensibilmente: da 68 centesimi a 51, segnale di una probabilità percepita molto più incerta. Nonostante il calo, Chalamet resta ancora leggermente in vantaggio nei pronostici. Tuttavia la corsa alla statuetta si è complicata ulteriormente nelle ultime ore. Alcune sue dichiarazioni, interpretate da parte dell’opinione pubblica come critiche o sprezzanti nei confronti del balletto e dell’opera, hanno acceso polemiche sui social e tra gli osservatori culturali.
In un clima già teso e imprevedibile, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Mentre Hollywood trattiene il fiato in attesa del verdetto finale, una cosa è certa: comunque vada, la sfida tra Chalamet e Jordan ha già trasformato la corsa all'Oscar in uno degli scontri più seguiti e redditizi degli ultimi anni.