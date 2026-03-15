Renate Reinsve, la sorpresa degli Oscar: l'outsider che può ribaltare la corsa alla miglior attrice
L'attrice norvegese di Sentimental Value è la candidata che potrebbe sparigliare i pronostici: sfida aperta contro favorite come Jessie Buckley ed Emma Stone
Nella corsa all'Oscar come miglior attrice protagonista c'è un nome che continua a guadagnare attenzione tra gli osservatori: Renate Reinsve. Non è indicata come la favorita assoluta, ma molti analisti la considerano la possibile sorpresa della serata. Un po' come accade tra gli uomini con Michael B. Jordan, diventato uno dei rivali più temuti nella sfida a Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, anche tra le attrici c'è una candidata pronta a rompere gli equilibri.
Il ruolo che l'ha portata agli Oscar
Reinsve è candidata grazie alla sua interpretazione in Sentimental Value, il nuovo film del regista norvegese Joachim Trier. La pellicola, accolta con entusiasmo nei festival e nella stagione dei premi, ha contribuito a consolidare la reputazione dell'attrice come una delle interpreti europee più intense della sua generazione. Il suo personaggio, costruito su sfumature emotive e tensioni familiari, ha convinto critica e addetti ai lavori, trasformandola in una delle possibili sorprese della notte degli Oscar.
Dalla Norvegia alla ribalta internazionale
Classe 1987, Renate Reinsve è diventata un volto noto del cinema internazionale negli ultimi anni. Dopo gli inizi nel teatro e nelle produzioni scandinave, la sua carriera ha preso slancio grazie alla collaborazione con Trier e alla crescente attenzione dei festival internazionali. Il suo stile interpretativo, l'ha resa una delle attrici europee più apprezzate dalla critica, capace di muoversi tra cinema d'autore e produzioni dal respiro più ampio.
La sfida con le favorite
La strada verso la statuetta resta però tutt'altro che semplice. Tra le principali rivali di Reinsve c'è Jessie Buckley, indicata da molti come la favorita della categoria per la sua interpretazione in Hamnet. A contendersi il premio ci sono anche Emma Stone, candidata per Bugonia, Kate Hudson per Song Sung Blue e Rose Byrne per If I Had Legs I'd Kick You. Un gruppo di candidate molto diverse tra loro per stile e percorso artistico, che rende la competizione particolarmente aperta.
Una notte che può cambiare tutto
Il verdetto arriverà nella notte del 15 marzo al Dolby Theatre, dove l'Academy assegnerà le statuette ai protagonisti della stagione cinematografica. Se tra gli uomini la corsa sembra dominata da grandi star e nuovi protagonisti, tra le attrici la partita potrebbe riservare un colpo di scena. E proprio Renate Reinsve, l'outsider più citata dagli analisti, potrebbe essere il nome destinato a sorprendere tutti.