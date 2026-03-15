Reinsve è candidata grazie alla sua interpretazione in Sentimental Value, il nuovo film del regista norvegese Joachim Trier. La pellicola, accolta con entusiasmo nei festival e nella stagione dei premi, ha contribuito a consolidare la reputazione dell'attrice come una delle interpreti europee più intense della sua generazione. Il suo personaggio, costruito su sfumature emotive e tensioni familiari, ha convinto critica e addetti ai lavori, trasformandola in una delle possibili sorprese della notte degli Oscar.