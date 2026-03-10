La cantante e attrice Teyana Taylor, protagonista in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, ha conquistato il Golden Globe grazie a una performance intensa e magnetica. Accanto a lei c'è la veterana Amy Madigan, premiata con il Critics' Choice Award e il SAG per il film Weapons di Zach Cregger. A completare il trio delle favorite troviamo Wunmi Mosaku, interprete di I peccatori di Ryan Coogler, che ha ottenuto il BAFTA e continua a raccogliere consensi.