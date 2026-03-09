Premi degli Sceneggiatori, vincono "Sinners" e "Una Battaglia Dopo l'Altra"

Premiato anche il comico della Cbs Stephen Colbert, il cui Late Show vedrà il tramonto a maggio per ordine della rete: la motivazione ufficiale è legata a ragioni finanziarie ma c'è chi sostiene invece c'entri l'acquisto di Paramount (e quindi Cbs) da parte di Skydance sostenuto dall'amministrazione Trump. Nel ricevere il Walter Bernstein Award, attribuito a un personaggio dello spettacolo che ha usato creatività e coraggio per affrontare l'ingiustizia sociale, Colbert ha paragonato l'attuale clima nel mondo dei comici della notte a quello della caccia alle streghe a Hollywood negli anni Sessanta tra cui lo stesso Bernstein fu vittima.