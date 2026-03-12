Kate Hudson era già stata candidata agli Oscar nel 2001 come miglior attrice non protagonista grazie alla Penny Lane di "Quasi famosi" di Cameron Crowe. Figlia dell’attrice Goldie Hawn e del cantante Bill Hudson, ma cresciuta accanto a Kurt Russell, che le ha fatto da padre sin da quando aveva tre anni, l’attrice ha costruito negli anni una carriera solida.