Kate Hudson ha detto sì, l'attrice presto all'altare: "Let's go"

"Let's go" scrive Kate Hudson, 43 anni, "Facciamolo", postando su Instagram un tenero scatto in cui abbraccia il fidanzato, Danny Fujikawa, 35 anni, mostrando l'anello accanto all’emoji di due sposi e di una chiesetta. L'attrice ha detto "sì" alla proposta di matrimonio del compagno con cui convive da ormai 5 anni e presto la coppia convolerà a nozze. Insieme i due hanno una bimba Rani Rose, nata nel nel 2018. Per Kate, che è già madre di altri due figli, Ryder e Bingham, avuti da precedenti relazioni, si tratta di second nozze.