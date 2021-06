18 giugno 2021 10:11

Kate Hudson sfoggia il suo fisico al top in vacanza: con lei anche mamma Goldie Hawn e Kurt Russell

Tra le prime star avvistate in vacanza c'è Kate Hudson. L'attrice, 42 anni, è stata fotografata a Mykonos in Grecia con la famiglia al completo. Con lei infatti la figlia Rani, due anni, e il compagno Danny Fujikawa, 35, ma anche mamma Goldie Hawn e il suo compagno di lunga data Kurt Russell. Kate sfoggia il suo fisico perfetto, frutto di un allenamento costante, in bikini mentre cammina sulla spiaggia con due bottiglie di vino tra le mani e poi in costume intero prima di "decollare" alla guida di un motoscafo.