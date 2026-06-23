Il mondo della musica piange Guesch Patti, artista francese che ha segnato gli anni Ottanta con il celebre brano "Étienne". La cantante è morta nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Parigi all'età di 80 anni, dopo una lunga malattia. A darne notizia è stato il suo ufficio stampa. Cantante, ballerina, attrice e performer, Guesch Patti ha rappresentato una delle figure più originali e fuori dagli schemi della scena artistica francese. La sua carriera è stata caratterizzata da una continua ricerca espressiva che l'ha portata a sperimentare linguaggi diversi senza mai rinunciare alla propria identità.