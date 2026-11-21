"Come state Milano?", urla Matt, che di tanto in tanto regala plettri alla platea. Parte Madness, brano non molto amato dai fan della prima ora ma che a detta di Matt è una delle sue migliori composizioni. La folla, comunque, canta a squarciagola, e Bellamy ringrazia: "You guys are very good singers". Poi inizia un "botta e risposta" tra lui e l'arena: Matt suona sulla chitarra dei fraseggi distorti, che il pubblico ripete ad alta voce. Il suono è inconfondibile: è quello di Plug in Baby. E infatti basta il primo riff a far esplodere il palazzetto, con Bellamy che lascia cantare a tutti la seconda strofa. Un intermezzo con virtuosismi e synth porta senza soluzione di continuità a Time is Running Out.