Chitarre distorte, synth e... pianeti: i Muse scaldano Milano con un kolossal space-rock
Un'ora e quaranta di spettacolo monumentale tra laser e imponente scenografia. Il trio inglese porta in scena i brani del decimo album "The Wow! Signal" alternandoli ai classici da stadio. E spunta pure un robot
Un kolossal rock che ha scaldato Milano avvolta dalla nebbia. Con il tour di The Wow! Signal, i Muse hanno portato all'Unipol Dome uno spettacolo monumentale di un'ora e quaranta minuti fondendo fantascienza, elettronica, chitarre distorte e classici da stadio. Tra laser, passerelle rosso fuoco e un B-stage esagonale al centro della platea, il trio del Devon ha trasformato l'arena in un osservatorio interstellare dove nulla è stato lasciato al caso.
Scenografia imponente
Il primo impatto, entrando nel palazzetto, è la scenografia imponente. Sopra il palco principale, sospesa in aria c'è un'enorme installazione scultorea che riproduce la forma d'onda del "Wow! Signal" del 15 agosto 1977. Si tratta del segnale radio che l'astronomo Jerry R. Ehman ha captato quel giorno con il radiotelescopio Big Ear dell'Università statale dell'Ohio mentre lavorava al progetto di ricerca di vita extraterrestre Seti. Ehman, scioccato, tracciò un cerchio rosso intorno a quello strano codice alfanumerico presente sui tabulati stampati dal radiotelescopio e accanto scrisse, appunto, "Wow!". Da questo evento prende il nome il decimo album dei Muse, The Wow! Signal, che Matt Bellamy, Chris Wolstenholme e Dom Howard stanno portando in tutta Europa. Oltre al main stage, nel parterre c'è anche un B-stage esagonale, collegato al principale da passerella sopraelevata rosso abbagliante.
In fondo al parterre, zona tecnici audio e luci, c'è anche Ameca, robot umanoide sviluppato da un'azienda britannica di robotica in cui Bellamy ha investito soldi. Non è solo un elemento decorativo: l'androide, posizionato davanti a una console, saluta il pubblico e partecipa attivamente allo show "cantando" alcune parti. Controlla - ma solo per finta - alcune luci dell'arena allungando il braccio sul pannello davanti a lui.
Si comincia
Quando Matt sale sul palco - o, sarebbe meglio dire, sbuca dal palco visto che emerge da una pedana mobile esagonale nel B-stage - alle sue spalle campeggia la scritta "August 15, 1977". I colori dominanti sono il rosso e il nero, quelli della cover dell'album. La serata si apre con l'intro carichissimo di Hexagons (Esagoni, appunto), brano numero sei del nuovo album (ça va sans dire), circondato da laser ed effetti luminosi.
Così come Hexagons, nell'album, apre la strada a The Sickness in You & I, così accade anche live. Tutto questo per la gioia dei fan, dato che è uno dei brani che, a leggere i post sulle community online a tema Muse, si sperava venisse suonato. E si capisce perché: si parte con un funky sensuale per proseguire con una svolta più pesante, vicina all'heavy metal, che entusiasma i die-hard fan. Anche il robot Ameca è elettrizzato, tanto che accenna - per davvero - un headbanging. Poi tocca ad Hush (al posto di Unravelling) con alle spalle il video pre-registrato di Ellie Goulding che canta le sue strofe.
Tra vecchio e nuovo
Primo tuffo nel passato, il classico Interlude che conduce a Hysteria. Ora tocca a Chris emergere dal palco sulla pedana esagonale: è lui il protagonista assoluto, con quel giro di basso che ha fatto la fortuna del pezzo. Il pubblico impazzisce, tanto che si fa molta fatica a sentire Matt cantare. Poi si torna all'ultimo album, con Cryogen, con cascata di lava alle spalle sul maxischermo. Il brano gioca sul contrasto tra fasi sospese, quasi in trance, e scatti d'energia improvvisi: synth, basso e chitarre accumulano tensione e poi esplodono.
Altro tuffo nel passato con Supermassive Black Hole (dato il titolo, non poteva non esserci in un concerto space rock). La temperatura si fa elevata, e mentre sugli spalti si sta tutti in piedi, anche Matt si toglie la giacca. Dietro, sul maxischermo, galassie e pianeti. Poi è il turno di The Dark Forest, e durante il coro solenne - quasi liturgico - di "Navis, Lucifer, Kyrie Eleison" anche il robot riaccenna un headbanging.
Tra spazio e.. amore
Vanno bene le epopee spaziali, ma un momento d'amore non può mai mancare. Con Be With You arrivano i cannoni spara-coriandoli e stelle filanti, e parte il gioco di luci con gli speciali braccialetti di cui tutti gli spettatori sono muniti. Il sapore è un po' quello di Follow Me dei precedenti tour. Lasciato alle spalle il momento più "mieloso", si torna all'heavy di Psycho, con il pubblico che risponde all'unisono con "Aye, sir!" al sergente istruttore militare. Qui il robot non fa headbanging: troppo impegnato a "pensare" agli interludi di cui è protagonista e a occuparsi - sempre per finta - delle luci.
Si torna al passato
"Come state Milano?", urla Matt, che di tanto in tanto regala plettri alla platea. Parte Madness, brano non molto amato dai fan della prima ora ma che a detta di Matt è una delle sue migliori composizioni. La folla, comunque, canta a squarciagola, e Bellamy ringrazia: "You guys are very good singers". Poi inizia un "botta e risposta" tra lui e l'arena: Matt suona sulla chitarra dei fraseggi distorti, che il pubblico ripete ad alta voce. Il suono è inconfondibile: è quello di Plug in Baby. E infatti basta il primo riff a far esplodere il palazzetto, con Bellamy che lascia cantare a tutti la seconda strofa. Un intermezzo con virtuosismi e synth porta senza soluzione di continuità a Time is Running Out.
Poi arriva un momento di decompressione: Ameca recita il celebre discorso del presidente americano John Fitzgerald Kennedy datato 27 aprile 1961 con una voce robotica su una base dance. Subito dopo l'energia riparte a mille con Uprising e Knights of Cydonia (con piccolo poco al lato sinistro del parterre). Dom attacca con The 2nd Law: Unsustainable, traccia strumentale qui proposta in una veste rivisitata, con atmosfere decisamente dance, quasi trance. È il "la" al Nightshift Superstar, molto poco "primi Muse" e molto più "nuovi Muse".
Sale l'estetica sci-fi
Con l'intro di Algorithm sale l'estetica sci-fi: Dom si sposta sull'esagono con un pad elettronico a percussione; Matt appare con tuta luminosa e occhiali lampeggianti. Su Undisclosed Desires arriva la presentazione della band, con il terzetto riunito sul B-stage. Poetico l'outro di Bellamy alle tastiere. Piccolo appunto: in quel momento ci sarebbe stata benissimo anche una Space Dementia. Poi, penultimo brano del live, Starlight: applausi al turnista Dan Lancaster, che si destreggia tra chitarra e tastiere, passando con disinvoltura dal tiro del ritornello alla melodia di piano.
Qui arriva una pausa vera: luci spente, buio in sala, ma il pubblico continua a chiamare la band. I tre rientrano e scatta Take a Bow, primo brano di Black Holes and Revelations, che proprio quest'anno fa 20 anni. In questa versione live la chitarra prende il sopravvento sui synth. Poi si chiude davvero: arrivano i ringraziamenti e i saluti finali della band, suggellati dal classico lancio delle bacchette di Dom verso il pubblico.
Il gruppo spalla
Un grande shout-out anche per il gruppo spalla dei Dead Poet Society, band di Boston dal basso potente: un po' Royal Blood, un po' Arcane Roots. La voce del cantante Jack Underkofler - tessitura acuta, che a un ascoltatore disattento potrebbe sembra quasi femminile - è un tappeto morbido su un alternative rock cupo e spigoloso. Caratteristiche che piacciono anche ai Muse, che li hanno scelti per aprire le date europee.