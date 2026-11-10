Dopo la conclusione del tour dei Genesis, il musicista ha attraversato un periodo particolarmente difficile. Nell'agosto scorso, parlando al Sunday Times, ha raccontato di aver iniziato a bere pesantemente e di essere arrivato vicino alla morte. "I miei reni stavano cedendo, i miei organi si stavano bloccando", aveva spiegato. Le sue condizioni erano diventate così gravi che alcune persone erano andate a salutarlo, temendo di non rivederlo più. Collins, però, ha ammesso di non ricordare quelle visite e di non essersi reso conto della gravità della situazione. Tra le possibilità prese in considerazione dai medici c'era persino quella di mantenerlo o meno in vita attraverso il supporto dei macchinari.