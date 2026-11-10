Phil Collins umiliato dall'ex moglie: "Non si è lavato i denti per mesi"
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Il cantante e batterista britannico, storico membro dei Genesis, non esclude la possibilità di esibirsi di nuovo di fronte a un pubblico
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Dopo oltre quattro anni lontano dai palchi, Phil Collins non esclude di tornare a esibirsi in concerto. Il cantante e batterista britannico, che ha compiuto 75 anni quest'anno, ha affrontato l'argomento in un'intervista video realizzata per la Rock and Roll Hall of Fame, che il 14 novembre lo accoglierà per la seconda volta, questa volta come artista solista (la prima con i Genesis). Collins non ha annunciato programmi concreti, ma ha ammesso che l'idea di rimettersi in tournée continua ad affacciarsi nei suoi pensieri.
"Quando hai trascorso tutta la vita sul palco e hai assaporato quella sensazione, è difficile fermarsi", ha raccontato Collins. Il musicista ha spiegato di non voler escludere del tutto la possibilità di tornare a esibirsi: "Non dico mai mai. Ogni tanto penso di tornare in tournée".
A frenarlo, almeno in parte, sono anche le considerazioni economiche e organizzative. Secondo Collins, infatti, non sarebbe sostenibile affrontare un progetto del genere limitandosi a una manciata di appuntamenti: "Non puoi fare una cosa simile per appena sei concerti, perché dal punto di vista finanziario non sarebbe pratico". Nonostante questo ostacolo, il cantante ha la sensazione di non aver ancora concluso il proprio percorso musicale.
La possibilità di tornare a esibirsi non è l'unico progetto che Collins non vuole accantonare. Il suo ultimo album composto da brani inediti, Testify, risale al 2002, ma il musicista non considera chiusa neppure la possibilità di registrare nuove canzoni.
Nell'intervista ha rivelato di avere uno studio perfettamente funzionante nel seminterrato della propria abitazione e di pensare spesso di tornarci a lavorare. "Ho delle idee, ci sono cose che ho finito e altre che ho lasciato a metà", ha spiegato. Per questo motivo, Collins ritiene di essere nuovamente in una condizione che potrebbe permettergli di realizzare nuova musica, anche se al momento non ha annunciato alcun progetto discografico.
L'ultima apparizione di Collins su un palco risale al marzo 2022, quando si concluse a Londra The Last Domino?, la tournée d'addio dei Genesis. Il tour, avviato nel 2021, aveva ripercorso le diverse fasi della carriera del gruppo, includendo anche alcuni brani del periodo in cui la band era guidata da Peter Gabriel, che era presente tra il pubblico alla O2 Arena di Londra il 26 marzo 2022, in occasione dell'ultimo concerto.
Collins era tornato a esibirsi con i Genesis dopo una lunga pausa. Il precedente tour, Going Back, era stato un breve viaggio attraverso i classici della Motown e si era concluso nel 2010. Dopo quell'esperienza, il cantante aveva trascorso diversi anni lontano dalle tournée, prima di riprendere l'attività dal vivo nel 2017 con Not Dead Yet Live.
Le sue condizioni fisiche, tuttavia, avevano imposto importanti cambiamenti allo spettacolo. A causa dei gravi danni ai nervi provocati da un infortunio alla colonna vertebrale, Collins aveva dovuto cantare per tutta la durata dei concerti rimanendo seduto su una sedia. Lo stesso problema gli aveva inoltre impedito di suonare la batteria: al suo posto, dietro lo strumento, c'era il figlio adolescente Nic Collins. Nonostante queste limitazioni, la tournée aveva ottenuto un notevole successo, facendo registrare il tutto esaurito nelle arene di diversi Paesi.
Dopo la conclusione del tour dei Genesis, il musicista ha attraversato un periodo particolarmente difficile. Nell'agosto scorso, parlando al Sunday Times, ha raccontato di aver iniziato a bere pesantemente e di essere arrivato vicino alla morte. "I miei reni stavano cedendo, i miei organi si stavano bloccando", aveva spiegato. Le sue condizioni erano diventate così gravi che alcune persone erano andate a salutarlo, temendo di non rivederlo più. Collins, però, ha ammesso di non ricordare quelle visite e di non essersi reso conto della gravità della situazione. Tra le possibilità prese in considerazione dai medici c'era persino quella di mantenerlo o meno in vita attraverso il supporto dei macchinari.
Il cantante è riuscito a riprendersi e, a gennaio, aveva fornito alla BBC aggiornamenti più incoraggianti sulle proprie condizioni. Dopo alcuni recenti interventi alle ginocchia, si era definito completamente in salute e in grado di muoversi. Aveva precisato di poter camminare, seppure con l'aiuto di stampelle o altri sostegni. Il miglioramento fisico non significa necessariamente un'immediata ripresa dei concerti: al momento non esiste un annuncio ufficiale. Le parole pronunciate alla Rock and Roll Hall of Fame, però, indicano che Collins non considera più del tutto impossibile tornare a esibirsi o a lavorare su nuove canzoni.
Collins ha accolto con ironia la notizia della propria introduzione nella Hall of Fame, scherzando sulla presenza degli Oasis: "Ci sarò. E mi siederò accanto agli Oasis". Una battuta che assume un significato particolare alla luce delle ripetute frecciate rivoltegli in passato dai fratelli Gallagher. La cerimonia si terrà sabato 14 novembre al Peacock Theater di Los Angeles e vedrà entrare nella Hall of Fame, oltre a Collins, anche Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan.
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