Duran Duran, le immagini del tour italiano 2025
© Italy Photo Press
© Italy Photo Press
L'acufene gli impedisce di continuare a suonare, la decisione è maturata dopo un confronto con i medici: "Devo ascoltare il mio corpo"
Roger Taylor ha deciso di fermarsi e dire addio ai Duran Duran, la band con cui ha attraversato alcune delle stagioni più importanti del pop britannico. Non si tratta di una rottura artistica né di contrasti con gli altri componenti del gruppo: a costringerlo a questa scelta è l'acufene, un disturbo che negli ultimi tempi è peggiorato progressivamente, rendendo sempre più difficile per il musicista continuare a suonare. Una decisione maturata dopo un confronto con i medici e una riflessione tutt'altro che semplice.
Ad annunciare la separazione è stato lo stesso batterista con un lungo messaggio pubblicato sui canali social della band. "Questa è una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere", ha scritto, ricordando quanto suonare con i Duran Duran abbia rappresentato una parte fondamentale della sua vita. Taylor ha spiegato: "La verità è che il mio acufene è peggiorato costantemente e sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i medici. Capire quale fosse il momento giusto non è stato facile, ma me ne vado nel migliore dei modi".
Il musicista, tuttavia, non lascia con amarezza. Al contrario, considera particolarmente significativo il momento scelto per concludere questa esperienza: "Siamo appena tornati da un tour britannico ed europeo di enorme successo, preceduto dalla nostra seconda esibizione da headliner al BST Hyde Park, dall'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e dal ritorno in studio con Nile Rodgers. Non avrei potuto chiedere un capitolo finale migliore, ricco di momenti speciali che conserverò per sempre. Vado avanti con enorme orgoglio e con nient’altro che amore per Simon, Nick e John".
Anche Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor hanno voluto accompagnare l'annuncio con parole affettuose. "Roger è nostro fratello. Sosteniamo pienamente la sua decisione e gli auguriamo salute e felicità. Farà sempre parte di questa famiglia, mentre noi continueremo a esplorare nuovi ed entusiasmanti progetti con la band", hanno dichiarato, riconoscendo il contributo decisivo della sua batteria nella costruzione dell'identità sonora del gruppo.
Taylor aveva partecipato ai primi dischi che portarono la band al successo mondiale, per poi allontanarsene e tornare nel 2001, in occasione della reunion della formazione originale. Da allora aveva preso parte ad altri sei album, continuando a esibirsi davanti a milioni di spettatori. I compagni hanno assicurato che resterà sempre parte della famiglia dei Duran Duran e che sostengono pienamente la sua scelta. Per Taylor si chiude così un capitolo straordinario, senza rancori né porte sbattute. Soltanto la consapevolezza che è arrivato il momento di concentrarsi sulla cosa più importante: prendersi cura di sé.
© Italy Photo Press
© Italy Photo Press