Ad annunciare la separazione è stato lo stesso batterista con un lungo messaggio pubblicato sui canali social della band. "Questa è una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere", ha scritto, ricordando quanto suonare con i Duran Duran abbia rappresentato una parte fondamentale della sua vita. Taylor ha spiegato: "La verità è che il mio acufene è peggiorato costantemente e sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i medici. Capire quale fosse il momento giusto non è stato facile, ma me ne vado nel migliore dei modi".