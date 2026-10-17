Muse, Matt Bellamy ha una nuova fiamma: baci social con un'influencer americana (più giovane di 14 anni)

Non si sa molto di AnneMarie Morin. Influencer americana, vanta più di 280mila follower su Instagram e, secondo i siti di gossip, ha avuto in passato una relazione con il rapper Blackbear. La 34enne è anche fondatrice di una pasticceria con sede a Chicago (Illinois). Ed è proprio nel suo negozio che la 34enne ha immortalato il primo bacio social con Bellamy, che per l'occasione si è messo il grembiule e ha trascorso una giornata a preparare e vendere dolci.