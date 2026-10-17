Muse, Matt Bellamy ha una nuova fiamma: baci social con un'influencer americana (più giovane di 14 anni)
Il cantante ufficializza su Instagram la sua relazione con AnneMarie Morin. Il tutto a pochi giorni dall'avvio delle pratiche di divorzio dall'ex moglie Elle Evans, che promette battaglia sull'affidamento dei figli
C'è una nuova donna nella vita di Matt Bellamy. Il celebre frontman dei Muse ha attirato l'attenzione dei fan con un post pubblicato su Instagram, nel quale compare in atteggiamenti decisamente intimi con l'influencer AnneMarie Morin. Il tutto a circa due mesi dalla richiesta di divorzio dalla (ex) moglie, la modella Elle Evans. A rendere chiaro il feeling tra i due è uno degli scatti condivisi dal musicista: nella foto, Bellamy bacia appassionatamente Morin, mentre lei si immortala in un selfie e lui le appoggia una mano sulla pancia. Tra i due ci sono 14 anni di differenza: Bellamy ne ha 48, Morin 34.
Chi è AnneMarie Morin
Non si sa molto di AnneMarie Morin. Influencer americana, vanta più di 280mila follower su Instagram e, secondo i siti di gossip, ha avuto in passato una relazione con il rapper Blackbear. La 34enne è anche fondatrice di una pasticceria con sede a Chicago (Illinois). Ed è proprio nel suo negozio che la 34enne ha immortalato il primo bacio social con Bellamy, che per l'occasione si è messo il grembiule e ha trascorso una giornata a preparare e vendere dolci.
AnneMarie Morin, la nuova fidanzata di Matt Bellamy
Nelle immagini postate, si vede il cantante mentre si cimenta nella preparazione dei dolci, serve i clienti e assaggia le specialità del negozio. Ma è stato soprattutto il bacio a catalizzare l'attenzione, trasformando il carosello in un argomento di discussione tra i suoi follower. Ironica la didascalia: "Nuovo lavoro part-time. Il capo è un tipo tosto". Diversi utenti hanno ironizzato sulla rapidità con cui il cantante sembra aver voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Elle Evans. "Però! È stato velocissimo", ha scritto un fan. Un altro ha commentato: "Santo cielo, Matt lavora in fretta".
Un divorzio burrascoso
La nuova vicinanza con Morin arriva in un momento delicato per la vita privata di Bellamy. Dopo il matrimonio con Elle Evans, celebrato a Malibu nell'agosto 2019, la coppia aveva annunciato la separazione a metà del 2025. Ora la notizia del nuovo fidanzamento, arrivata poco dopo che Bellamy ha avviato le pratiche di divorzio da Elle Evans.
Al centro della disputa tra i due ex coniugi c'è la gestione dei figli. Bellamy ed Evans hanno due bambini, un maschietto di 2 anni e una femmina di 6. Il cantante, scrive Tmz, avrebbe chiesto al giudice di ottenere l'affidamento esclusivo. Una richiesta alla quale la modella sarebbe pronta a opporsi, rivela il portale di gossip. Nei documenti depositati, Bellamy indica come causa del divorzio le "differenze inconciliabili".
Nella vita sentimentale passata del frontman dei Muse figura anche una relazione con Kate Hudson, conclusasi nel 2014. Dalla loro unione è nato un figlio, che oggi ha 15 anni.