Barker ha citato anche In the Air Tonight, sottolineando come il celebre intervento di batteria del brano sia probabilmente uno dei più potenti e riconoscibili di sempre. Poco dopo, Cynthia Erivo ha reso omaggio alla canzone con una versione rallentata e intensa, culminata in un crescendo vocale che ha conquistato la platea. Lo stesso Barker ha eseguito il celebre passaggio alla batteria, contribuendo a uno dei momenti più applauditi della serata.