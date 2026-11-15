I Genesis tornano sul palco dopo 14 anni: per Phil Collins concerto da seduto
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Phil Collins ha vissuto un momento carico di emozione alla cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame, dove è stato accolto da una lunga ovazione e dall'affetto del pubblico. Seduto tra gli spettatori c'era anche un volto per lui speciale: la figlia Lily Collins, attrice, presente per accompagnarlo in una serata che ha celebrato la sua carriera solista. Visibilmente emozionato, il musicista è salito sul palco con l'aiuto di due bastoni, lasciandosi andare alla commozione davanti all'accoglienza ricevuta.
Le difficoltà di movimento e gli altri problemi di salute hanno impedito a Collins di esibirsi durante la serata. Il cantante, che non riesce a salire su un palco per una performance dal 2022, ha raggiunto lentamente il microfono, sostenendosi con due bastoni. L'ovazione che lo ha accolto lo ha profondamente colpito, fino a farlo piangere.
A introdurlo è stato Travis Barker, batterista dei Blink-182, che ha ricordato la sua straordinaria capacità di affermarsi sia come musicista dietro la batteria sia come interprete di grandi successi pop negli anni Ottanta.
Collins ha ripercorso con stupore il proprio cammino: "Sono cresciuto desiderando soltanto di suonare la batteria. Tutto il resto è stato un felicissimo incidente. Quando guardo indietro, non riesco a credere a come sia andata la mia vita".
Barker ha citato anche In the Air Tonight, sottolineando come il celebre intervento di batteria del brano sia probabilmente uno dei più potenti e riconoscibili di sempre. Poco dopo, Cynthia Erivo ha reso omaggio alla canzone con una versione rallentata e intensa, culminata in un crescendo vocale che ha conquistato la platea. Lo stesso Barker ha eseguito il celebre passaggio alla batteria, contribuendo a uno dei momenti più applauditi della serata.
Per Collins si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo: era già entrato nella Rock & Roll Hall of Fame come componente dei Genesis, ma questa volta è stato celebrato per il suo percorso da solista. Nonostante i problemi di salute, il musicista ha voluto rassicurare i presenti con una promessa: "Non ho ancora finito".
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