Una premiazione emozionante

Phil Collins si commuove alla Rock & Roll Hall of Fame: l'abbraccio della figlia Lily

La leggenda della musica ha raggiunto il palco aiutandosi con due bastoni e ha ripercorso le tappe principali della sua carriera

15 Nov 2026 - 11:14
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Phil Collins ha vissuto un momento carico di emozione alla cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame, dove è stato accolto da una lunga ovazione e dall'affetto del pubblico. Seduto tra gli spettatori c'era anche un volto per lui speciale: la figlia Lily Collins, attrice, presente per accompagnarlo in una serata che ha celebrato la sua carriera solista. Visibilmente emozionato, il musicista è salito sul palco con l'aiuto di due bastoni, lasciandosi andare alla commozione davanti all'accoglienza ricevuta.

Leggi anche

Phil Collins pensa a un ritorno dal vivo (e fa il bis nella Hall of Fame): "Non ho ancora finito"

Tutti insieme appassionatamente (di nuovo), perché la musica di oggi va avanti a colpi di reunion

L'emozione di Phil Collins davanti alla figlia Lily

 Le difficoltà di movimento e gli altri problemi di salute hanno impedito a Collins di esibirsi durante la serata. Il cantante, che non riesce a salire su un palco per una performance dal 2022, ha raggiunto lentamente il microfono, sostenendosi con due bastoni. L'ovazione che lo ha accolto lo ha profondamente colpito, fino a farlo piangere.

Leggi anche

Rock and Roll Hall of Fame: i nuovi membri, dagli Oasis e Phil Collins agli Iron Maiden

I look da copiare a Lily Collins

Lily Collins e il peso invisibile della perfezione sul corpo femminile: quando i modelli estetici sono devianti

A introdurlo è stato Travis Barker, batterista dei Blink-182, che ha ricordato la sua straordinaria capacità di affermarsi sia come musicista dietro la batteria sia come interprete di grandi successi pop negli anni Ottanta.

Collins ha ripercorso con stupore il proprio cammino: "Sono cresciuto desiderando soltanto di suonare la batteria. Tutto il resto è stato un felicissimo incidente. Quando guardo indietro, non riesco a credere a come sia andata la mia vita".

Google Preferred Site

Il tributo a una carriera irripetibile

 Barker ha citato anche In the Air Tonight, sottolineando come il celebre intervento di batteria del brano sia probabilmente uno dei più potenti e riconoscibili di sempre. Poco dopo, Cynthia Erivo ha reso omaggio alla canzone con una versione rallentata e intensa, culminata in un crescendo vocale che ha conquistato la platea. Lo stesso Barker ha eseguito il celebre passaggio alla batteria, contribuendo a uno dei momenti più applauditi della serata.

Leggi anche
Lily Collins, look super glam e caschetto iconico 

Lily Collins reginetta del Natale: caschetto corto e look "da Emily in Paris"

Genesis, "The Lamb Lies Down On Broadway" in edizione speciale per i 50 anni

Per Collins si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo: era già entrato nella Rock & Roll Hall of Fame come componente dei Genesis, ma questa volta è stato celebrato per il suo percorso da solista. Nonostante i problemi di salute, il musicista ha voluto rassicurare i presenti con una promessa: "Non ho ancora finito".

I Genesis tornano sul palco dopo 14 anni: per Phil Collins concerto da seduto

1 di 29
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ti potrebbe interessare

videovideo
phil collins

Sullo stesso tema