Imprevisto ad alta quota per le band dirette a Orlando per il Vans Warped Tour. Doug Robb, Pierre Bouvier, The Used e LØLØ hanno improvvisato aun concerto nel corridoio dell'aereo, intrattenendo i passeggeri. L'iniziativa è nata in una giornata particolarmente complicata per il trasporto aereo statunitense. Mentre migliaia di viaggiatori erano alle prese con cancellazioni e ritardi, gli artisti hanno trovato un modo decisamente originale per alleggerire la tensione: a bordo di un volo charter della compagnia Southwest Airlines, i protagonisti della scena pop punk e alternative rock hanno deciso di trasformare un viaggio verso Orlando in un'esibizione musicale improvvisata.