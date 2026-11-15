Imprevisto ad alta quota per le band dirette a Orlando per il Vans Warped Tour. Doug Robb, Pierre Bouvier, The Used e LØLØ hanno improvvisato aun concerto nel corridoio dell'aereo, intrattenendo i passeggeri. L'iniziativa è nata in una giornata particolarmente complicata per il trasporto aereo statunitense. Mentre migliaia di viaggiatori erano alle prese con cancellazioni e ritardi, gli artisti hanno trovato un modo decisamente originale per alleggerire la tensione: a bordo di un volo charter della compagnia Southwest Airlines, i protagonisti della scena pop punk e alternative rock hanno deciso di trasformare un viaggio verso Orlando in un'esibizione musicale improvvisata.
Blocco dei voli negli Stati Uniti
L'episodio si è verificato venerdì, durante una delle giornate più caotiche per il traffico aereo americano degli ultimi tempi. La Federal Aviation Administration (FAA) aveva disposto uno stop temporaneo di quattro ore alle operazioni di volo, provocando pesanti ripercussioni negli aeroporti di tutto il Paese.Secondo le informazioni riportate, l'interruzione avrebbe coinvolto migliaia di viaggiatori, con oltre 12.500 voli a terra o interessati dalle conseguenze delle restrizioni. I musicisti si trovavano già in viaggio a bordo di un aereo noleggiato appositamente per trasportare le persone dirette al Vans Warped Tour.
Alcuni passeggeri, grazie alla connessione Wi-Fi disponibile a bordo, hanno appreso la notizia del blocco mentre l'aereo si trovava a circa 35mila piedi di quota, equivalenti a oltre 10mila metri. La preoccupazione iniziale non è mancata, ma gli artisti hanno deciso di reagire in modo del tutto inaspettato: invece di lasciare che l'incertezza prendesse il sopravvento, hanno dato vita a un vero e proprio concerto tra i sedili e il corridoio centrale della cabina.
Tra i momenti più sorprendenti c'è stata l'esibizione di Doug Robb, frontman degli Hoobastank. Il cantante ha regalato ai presenti due dei pezzi più conosciuti della band: The Reason, grande successo del 2004, e Crawling in the Dark, brano pubblicato nel 2001. Non si è limitato a cantare dal proprio posto: Robb si è anche spostato lungo il corridoio dell'aereo, trasformando lo spazio tra le file dei passeggeri in un piccolo palcoscenico itinerante. A raccogliere il testimone è stato Pierre Bouvier, voce dei Simple Plan, che ha scelto di proporre alcuni dei brani più amati del repertorio della band in versione acustica.
La performance ha conquistato i passeggeri, che si sono ritrovati improvvisamente protagonisti di un'esperienza decisamente diversa dal consueto viaggio in aereo. Anche LØLØ ha condiviso sui social alcuni momenti dell'esibizione, mostrando Bouvier mentre canta a bordo. Il concerto improvvisato non si è fermato agli Hoobastank e ai Simple Plan. Anche i The Used hanno partecipato all'iniziativa, proponendo The Taste of Ink, uno dei brani più rappresentativi della loro discografia. Il risultato è stato una sorta di festival pop punk in miniatura, con diversi artisti che si sono alternati nelle esibizioni.
Il racconto di LØLØ sui social: "Come fai ad avere paura quando Pierre canta così bene?"
A raccontare alcuni retroscena dell'insolito viaggio è stata proprio LØLØ, che sabato ha pubblicato un video su Instagram mostrando la performance acustica di Pierre Bouvier. La cantante ha spiegato che si trattava di un volo charter speciale, organizzato per trasportare esclusivamente persone dirette al Vans Warped Tour. Quando alcuni passeggeri hanno scoperto la notizia del blocco aereo attraverso la connessione Internet di bordo, la preoccupazione si è diffusa rapidamente. LØLØ ha raccontato che in quel momento tutti erano piuttosto spaventati, aggiungendo però una considerazione ironica riferita all'esibizione del frontman dei Simple Plan: come si poteva davvero avere paura mentre Pierre cantava così bene?