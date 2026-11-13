Laura Pausini conquista il Latin Grammy 2026 grazie a "Yo canto 2", il quinto in carriera. La cantante italiana ha vinto nella categoria Mejor Álbum Pop Tradicional. L'annuncio è arrivato giovedì 12 novembre a Las Vegas, durante la Premiere che precede la cerimonia trasmessa in diretta televisiva. Con “Yo canto 2”, Laura Pausini ha reso omaggio ad alcuni dei più importanti autori della musica spagnola e latinoamericana, reinterpretando brani che hanno segnato la storia della musica.
A vent'anni dal primo "Yo canto", arriva un nuovo trionfo
La vittoria assume un significato ancora più speciale perché arriva a vent'anni dal primo album Yo canto, pubblicato nel 2006 e capace di regalare alla cantante un importante successo anche nel mercato latino. Il progetto originale le aveva già portato un Latin Grammy nel 2007, il secondo della sua carriera dopo quello conquistato nel 2005 con “Escucha”. A questi si sono aggiunti il riconoscimento del 2009 per Primavera anticipada e quello del 2018 per Hazte sentir. Con il nuovo premio per Yo canto 2, Laura Pausini raggiunge quota cinque Latin Grammy, consolidando ulteriormente il proprio ruolo tra le artiste italiane più apprezzate a livello internazionale.
La vittoria nella categoria pop tradizionale
Nella categoria Mejor Álbum Pop Tradicional, Laura Pausini ha dovuto confrontarsi con diversi artisti di primo piano della scena musicale latinoamericana. Tra i candidati figuravano Esteman e Daniela Spalla con Amorío, Kany García con Puerta abierta, Reik con TQ+ e Yami Safdie con Querida yo. Quest'ultima artista è stata anche ospite di Yo canto 2. Nel 2024 il premio nella stessa categoria era stato assegnato a Kany García, che questa volta si è ritrovata tra le artiste in gara.
La dedica di Laura Pausini
La gioia per il Latin Grammy 2026 è arrivata attraverso i social. Laura Pausini, che al momento dell'annuncio si trovava in Italia, ha condiviso su Instagram un messaggio in spagnolo per ringraziare l'Academy, gli autori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'album. "Che meraviglia assoluta ricevere questo Latin Grammy! Sento lacrime di gioia e di orgoglio, sono così grata all'Academy e a tutti i cantautori spagnoli e latinoamericani a cui continuo a rendere omaggio in ogni concerto!", ha scritto la cantante. Nel suo messaggio non sono mancati i ringraziamenti ai produttori, ai musicisti e agli artisti che hanno condiviso con lei questo percorso. Yo canto 2, ha raccontato, era un progetto che sognava da anni e che ha finalmente realizzato mettendoci "tutta la mia anima e la mia voce".
La cantante ha anche svelato di non essere in perfetta forma, spiegando di trovarsi in Italia con la febbre, ma senza perdere il sorriso: "Ma ora passerà!". Poi l'abbraccio ai fan e una dedica particolarmente affettuosa che ha emozionato il suo pubblico: "Dedico questo premio al mio amico Walter e a mio fratello, il mio cane Marlon".
Il tour mondiale riparte da Buenos Aires
La vittoria ai Latin Grammy arriva in un momento importante anche sul fronte dei concerti. Nel suo messaggio, Laura Pausini ha infatti anticipato la ripartenza del tour in lingua spagnola, fissata per il 17 febbraio 2027 a Buenos Aires, alla Movistar Arena. L'artista tornerà sul palco con tutto il suo repertorio, pronta a riabbracciare il pubblico latinoamericano che da sempre le dimostra un affetto speciale. Dopo la tappa argentina, l'Io Canto / Yo Canto World Tour proseguirà in Sud America e negli Stati Uniti, secondo questo calendario:
17 febbraio 2027: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
27 febbraio 2027: San Paolo, Brasile
2 marzo 2027: Porto Alegre, Brasile
7 marzo 2027: Medellín, Colombia
14 marzo 2027: Hollywood, Florida, Stati Uniti.