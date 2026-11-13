La gioia per il Latin Grammy 2026 è arrivata attraverso i social. Laura Pausini, che al momento dell'annuncio si trovava in Italia, ha condiviso su Instagram un messaggio in spagnolo per ringraziare l'Academy, gli autori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'album. "Che meraviglia assoluta ricevere questo Latin Grammy! Sento lacrime di gioia e di orgoglio, sono così grata all'Academy e a tutti i cantautori spagnoli e latinoamericani a cui continuo a rendere omaggio in ogni concerto!", ha scritto la cantante. Nel suo messaggio non sono mancati i ringraziamenti ai produttori, ai musicisti e agli artisti che hanno condiviso con lei questo percorso. Yo canto 2, ha raccontato, era un progetto che sognava da anni e che ha finalmente realizzato mettendoci "tutta la mia anima e la mia voce".