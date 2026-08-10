Laura Pausini, uscito il nuovo singolo "Quando chove" con l'artista Sandy

Laura Pausini ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese: è Quando chove, cover del brano del 1980 di Pino Daniele, già presente nella tracklist dell'album Io canto 2 (uscito il 6 febbraio 2026). Questa volta è in duetto con l'artista brasiliana Sandy, con cui Pausini ha condiviso anche il set del videoclip girato a Milano, diretto da Leandro Manuel Emede per Sugarkane.
Pausini pronta al ritorno dal vivo
Pausini si prepara intanto al suo ritorno dal vivo in Italia per la leg europea del World Tour 2026/2027, la sua undicesima tournée mondiale. Il Tour, si legge in una nota, "ha già venduto 450mila biglietti nel mondo con tantissime date sold out, e che prenderà nuovamente il via in autunno nei palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027".
L'artista è stata protagonista il 19 luglio 2026 alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo Fifa 2026 al MetLife Stadium di New Jersey. Insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger ha cantato l'inno ufficiale Desire prima della finale tra Spagna e Argentina.