Laura Pausini, uscito il nuovo singolo "Quando chove" con l'artista Sandy

Laura Pausini ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese: è Quando chove, cover del brano del 1980 di Pino Daniele, già presente nella tracklist dell'album Io canto 2 (uscito il 6 febbraio 2026). Questa volta è in duetto con l'artista brasiliana Sandy, con cui Pausini ha condiviso anche il set del videoclip girato a Milano, diretto da Leandro Manuel Emede per Sugarkane.