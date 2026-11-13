Un altro aspetto sorprendente della carriera di Giorgio Moroder riguarda il suo rapporto con le esibizioni dal vivo. Nonostante decenni di successi come compositore e produttore, il suo debutto come dj è arrivato soltanto nel 2013, quando ha 73 anni. La prima esibizione si è svolta al club Output di Brooklyn, a New York. Da quel momento è cominciata una nuova fase della sua carriera, con partecipazioni a festival e manifestazioni internazionali. Nel 2019 è arrivata la sua prima vera tournée, “The Celebration of the 80s”, uno spettacolo che univa una band dal vivo, un quartetto d'archi e immagini di Donna Summer proiettate sul palco. L'ultima esibizione documentata risale all'agosto dello stesso anno, al Lowlands Festival nei Paesi Bassi. Da allora Moroder non ha intrapreso nuovi tour.