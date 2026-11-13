Giorgio Moroder al Coachella 2027 a 86 anni: sarà l'artista più anziano nella storia del festival
Il leggendario produttore e compositore italiano salirà sul palco del festival californiano in aprile, conquistando un primato straordinario
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Giorgio Moroder si prepara a conquistare un primato destinato a entrare nella storia del Coachella. Il leggendario compositore, che il prossimo 26 aprile compirà 87 anni, sarà tra i protagonisti dell'edizione 2027 del celebre festival californiano, diventando, l'artista più anziano ad averne calcato il palco. Un traguardo straordinario per uno dei nomi più importanti della musica internazionale, universalmente considerato tra i padri fondatori della disco music e un autentico pioniere dell'elettronica.
Il Coachella 2027 si svolgerà all'Empire Polo Club di Indio, in California, in due fine settimana: dal 9 all'11 aprile e dal 16 al 18 aprile. Nel cartellone figurano grandi nomi della musica internazionale, tra cui Dua Lipa, Tame Impala, SZA e Madonna. Moroder è previsto nella giornata di venerdì. Rimane da conoscere la formula della sua esibizione: potrebbe trattarsi di un dj set oppure di uno spettacolo con musicisti dal vivo. In ogni caso, il suo ritorno rappresenterebbe un appuntamento particolarmente significativo, considerando che l'ultima tournée risale al 2019.
Dalle Dolomiti alla conquista del mondo
Nato a Ortisei, in Alto Adige, il 26 aprile 1940, Giovanni Giorgio Moroder ha costruito una carriera internazionale che attraversa oltre mezzo secolo di storia musicale. La sua avventura artistica è iniziata in Europa, tra Germania e Italia, con le prime esperienze da musicista e produttore. Dopo essersi trasferito a Monaco di Baviera, ha iniziato a sperimentare nuove soluzioni sonore, sviluppando un interesse sempre più forte per gli strumenti elettronici e i sintetizzatori. Negli anni Settanta intuì prima di molti altri che la tecnologia poteva diventare il cuore della musica popolare. Fu proprio questa intuizione a renderlo uno degli architetti della disco music moderna.
Donna Summer e I Feel Love
Il nome di Giorgio Moroder è indissolubilmente legato a quello di Donna Summer, una delle regine indiscusse della disco music. Insieme al produttore Pete Bellotte, Moroder contribuì a costruire il successo internazionale della cantante americana, firmando alcune delle produzioni più importanti della sua carriera. Tra i brani che hanno segnato quell'epoca ci sono Love to Love You Baby, Hot Stuff e I Feel Love, pubblicato nel 1977, che ha contribuito a definire il linguaggio della musica elettronica contemporanea. Ancora oggi viene considerata una pietra miliare da produttori e artisti di tutto il mondo.
Il successo anche nel cinema
La genialità di Giorgio Moroder non si è fermata alla musica da ballo. Il produttore altoatesino ha conquistato anche Hollywood, diventando uno dei compositori più apprezzati nel mondo delle colonne sonore. Il primo Premio Oscar è arrivato nel 1979 per la colonna sonora di Fuga di mezzanotte (Midnight Express), diretto da Alan Parker. Nel 1984 ha conquistato una seconda statuetta con Flashdance... What a Feeling, interpretata da Irene Cara e realizzata insieme a Keith Forsey e alla stessa cantante. Il terzo Oscar è arrivato nel 1987 grazie a Take My Breath Away, il celebre brano interpretato dai Berlin per il film Top Gun.
Tra le altre produzioni celebri figurano Call Me di Blondie, realizzata per American Gigolo, le musiche di Scarface e quelle di La storia infinita. Nel corso della carriera ha inoltre collaborato con artisti del calibro di David Bowie, Freddie Mercury, Elton John, Barbra Streisand, Cher e Janet Jackson.
Giorgio Moroder conquista una nuova generazione
Nel 2013 i Daft Punk lo hanno coinvolto in Random Access Memories, album che ha segnato il ritorno dei due produttori con un progetto destinato a ottenere un successo internazionale straordinario. All'interno del disco trovava spazio Giorgio by Moroder, una composizione che ripercorreva la storia personale e artistica del produttore attraverso un lungo racconto accompagnato dalla musica. È proprio in questo brano che compare la frase diventata leggendaria: "My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio".
Il debutto come dj a 73 anni
Un altro aspetto sorprendente della carriera di Giorgio Moroder riguarda il suo rapporto con le esibizioni dal vivo. Nonostante decenni di successi come compositore e produttore, il suo debutto come dj è arrivato soltanto nel 2013, quando ha 73 anni. La prima esibizione si è svolta al club Output di Brooklyn, a New York. Da quel momento è cominciata una nuova fase della sua carriera, con partecipazioni a festival e manifestazioni internazionali. Nel 2019 è arrivata la sua prima vera tournée, “The Celebration of the 80s”, uno spettacolo che univa una band dal vivo, un quartetto d'archi e immagini di Donna Summer proiettate sul palco. L'ultima esibizione documentata risale all'agosto dello stesso anno, al Lowlands Festival nei Paesi Bassi. Da allora Moroder non ha intrapreso nuovi tour.