Per una sera, la regina delle grandi ballate ha mollato il microfono e ha imbracciato un basso che non esisteva. Celine Dion, simbolo del pop mondiale dai tardi anni Novanta grazie a "My Heart Will Go On", la melodia che accompagnava "Titanic", ha rivelato un'anima rock sotto l'immagine elegante: è accaduto a Las Vegas, nella celebre arena sferica nota come Sphere, durante un concerto dei Metallica.
Basso invisibile, riff immaginari e applausi a braccia alzate
Quando sul palco è arrivato il passaggio strumentale con Kirk Hammett e Robert Trujillo, la cantante canadese non ha saputo trattenersi: ha cominciato un esilarante assolo su uno strumento che non c'era, seguendo con gran gusto i movimenti del bassista. Era sabato sera, e le immagini girate dai presenti sono rimbalzate ovunque in rete, rivelando un volto della popstar che quasi nessuno conosceva.
Nei filmati la si vede scuotere il capo a tempo, mimare un riff alla chitarra e applaudire a braccia alzate durante un pezzo della band, mentre accanto a lei l'attore Jack Black intona qualche verso. E non sarebbe la prima volta in pochi giorni: secondo TMZ, Dion aveva già assistito a un altro spettacolo dei Metallica e pure in quell'occasione si era concessa di fantasticare un po' con una chitarra immaginaria.
Dagli AC/DC a Eddy: la passione di Celine Dion per il rock ha radici profonde
Che il rock le piaccia, del resto, lo si sapeva. In passato ha confidato che nelle sue cuffie girano anche gli AC/DC e che, prima di salire sul palco, prepara le corde vocali sulle note di "Thunderstruck".
Per quanto riguarda i Metallica, poi, c'è lo zampino del figlio Eddy, fan scatenato del gruppo. La band ha inaugurato il 1° ottobre il ciclo di date "Life Burns Faster" nell'arena di Las Vegas: i concerti in programma sono 24, con l'ultimo atteso il 13 marzo 2027. Per questo non è impensabile ipotizzare che ci saranno altre occasioni per rivedere ancora la cantante tra il pubblico, come una vera fan.