Quando sul palco è arrivato il passaggio strumentale con Kirk Hammett e Robert Trujillo, la cantante canadese non ha saputo trattenersi: ha cominciato un esilarante assolo su uno strumento che non c'era, seguendo con gran gusto i movimenti del bassista. Era sabato sera, e le immagini girate dai presenti sono rimbalzate ovunque in rete, rivelando un volto della popstar che quasi nessuno conosceva.