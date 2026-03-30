Celine Dion torna a cantare dal vivo: "Farò dieci concerti a Parigi"

Céline Dion tornerà sul palco, dopo sei anni di assenza, con dieci concerti in autunno a La Défense Arena di Parigi, la più grande sala concerti d'Europa. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane la cantante ha ufficializzato il ritorno con un post su Instagram. "Quest'anno, riceverò il miglior regalo di tutta la mia vita. Avrò la possibilità di venirvi a trovare e di poter ancora cantare per voi", ha annunciato la star canadese in un video-messaggio sul social, in occasione del suo cinquantottesimo compleanno, confermando indiscrezioni dei media del Canada. Si esibirà dal 12 settembre al 14 ottobre.