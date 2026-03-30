Celine Dion torna a cantare dal vivo: "Farò dieci concerti a Parigi"
Dopo sei anni di assenza la star canadese si esibirà dal 12 settembre a La Défense Arena, la più grande sala concerti d'Europa
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Céline Dion tornerà sul palco, dopo sei anni di assenza, con dieci concerti in autunno a La Défense Arena di Parigi, la più grande sala concerti d'Europa. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane la cantante ha ufficializzato il ritorno con un post su Instagram. "Quest'anno, riceverò il miglior regalo di tutta la mia vita. Avrò la possibilità di venirvi a trovare e di poter ancora cantare per voi", ha annunciato la star canadese in un video-messaggio sul social, in occasione del suo cinquantottesimo compleanno, confermando indiscrezioni dei media del Canada. Si esibirà dal 12 settembre al 14 ottobre.
L'ultimo concerto di Celine Dion
Il suo ultimo concerto risale al 2020 a New York nell'ambito della sua tournée mondiale, Courage World Tour, poi sospeso a causa della pandemia. Alla fine del 2022, con un messaggio sui social, annunciò che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica, che le provoca spasmi in tutto il corpo impedendole di camminare e utilizzare le corde vocali come vorrebbe. A causa della malattia la cantante aveva dovuto cancellare il resto delle tappe del suo tour.
L'ultima esibizione pubblica risale al luglio del 2024, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi dove ha interpretato dall'alto della Torre Eiffel, "Hymne à l'amour", brano di Édith Piaf.
Una grande carriera
Céline Dion, nata in Quebec nel 1968, è una delle voci più celebri del pop mondiale, lanciata negli anni '80 come stella francofona. Il successo internazionale arriva negli anni '90 con album in inglese e hit mondiali come "My Heart Will Go On" (1997), colonna sonora di Titanic. Grazie alla sua estensione vocale, ha venduto oltre 200 milioni di dischi, vincendo Grammy e Oscar.