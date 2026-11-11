Ma la notizia è il ritorno dei Maneskin: della reunion della band romana si è parlato spesso ultimamente, soprattutto come super ospiti al prossimo festival di Sanremo. Invece quello che per ora è certo è che Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan - dopo essersi dedicati a progetti solisti - suoneranno insieme il 10 e 17 aprile 2027 sul palco nel deserto californiano, dove avevano già debuttato nel 2022.