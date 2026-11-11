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Oltre a Damiano e soci, Dua Lipa, Tame Impala e SZA saranno tra gli headliner del Coachella Valley Music and Arts Festival 2027, in programma il 9-11 e il 16-18 aprile all’Empire Polo Club di Indio, in California
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La notizia della line-up arriva dopo che SZA ha anticipato i nomi degli headliner sui social media. Daddy Yankee avrà un proprio slot speciale, solitamente riservato a un quarto headliner “bonus”, così come i Justice, che presenteranno in anteprima al Bunker il brano “Blinded by the Lights”. Tra i grandi c'è Madonna, che torna al Dance Tent come già fatto nel 2006 in occasione dell’uscita di “Confessions on a Dance Floor”. Phoebe Bridgers, Don Toliver, Zara Larsson, Weezer, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun e Role Model completano la rosa dei nomi di punta.
Ma la notizia è il ritorno dei Maneskin: della reunion della band romana si è parlato spesso ultimamente, soprattutto come super ospiti al prossimo festival di Sanremo. Invece quello che per ora è certo è che Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan - dopo essersi dedicati a progetti solisti - suoneranno insieme il 10 e 17 aprile 2027 sul palco nel deserto californiano, dove avevano già debuttato nel 2022.
Il Coachella 2027 si terrà all’Empire Polo Club di Indio, in California, per due weekend in programma dal 9 all’11 aprile e dal 16 al 18 aprile.
© leonardo.exitmusicmanagement
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