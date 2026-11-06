RICONOSCIMENTO IMPORTANTE

Lady Gaga candidata alla Songwriters Hall of Fame 2027: nomination insieme a Shakira e P!nk

Importante riconoscimento per la popstar, inserita tra i candidati per il suo contributo alla musica come autrice, la votazione resterà aperta fino al 14 dicembre

06 Nov 2026 - 11:44
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Nuovo traguardo per Lady Gaga, che potrebbe entrare nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame nel 2027. La cantante americana è stata selezionata tra i candidati al riconoscimento dedicato agli autori che, attraverso le proprie composizioni, hanno contribuito a lasciare un segno nella storia della musica. Insieme a Lady Gaga compaiono nomi di primo piano come Shakira, P!nk, Sia e Jack White, tutti artisti che hanno costruito una parte importante della propria carriera anche attraverso la composizione musicale.

Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici

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© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

Da Poker Face a Bad Romance

 Il percorso artistico di Lady Gaga è costellato di successi diventati veri e propri simboli della musica pop contemporanea. Tra i brani che hanno contribuito a consolidare la sua fama internazionale ci sono Poker Face, Bad Romance e Born This Way. Nel corso degli anni Gaga ha dimostrato di sapersi muovere tra generi e linguaggi differenti, senza rinunciare alla propria personalità creativa. Un percorso confermato anche da lavori più recenti, che hanno ampliato ulteriormente il suo repertorio.

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Tra questi spicca Shallow, il duetto con Bradley Cooper inserito nella colonna sonora di A Star Is Born, che le è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. A conquistare il pubblico internazionale è stato anche Die With a Smile, realizzato insieme a Bruno Mars e diventato un successo globale.

Come funziona la selezione?

 Fondata nel 1969, la Songwriters Hall of Fame nasce con l'obiettivo di celebrare il lavoro dei compositori e degli autori che hanno scritto alcune delle canzoni più importanti e durature della musica internazionale. A differenza dei riconoscimenti concentrati esclusivamente sugli interpreti, questa istituzione pone al centro il processo creativo e il contributo degli autori alla nascita dei grandi successi musicali.  Tra gli artisti già presenti nella Songwriters Hall of Fame figurano Elton John, Carole King e Taylor Swift. Per l'edizione 2027, i membri del comitato elettorale avranno tempo fino al 14 dicembre per esprimere le proprie preferenze tra i candidati. I nuovi ingressi verranno comunicati nei primi mesi del prossimo anno.

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