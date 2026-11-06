Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
Importante riconoscimento per la popstar, inserita tra i candidati per il suo contributo alla musica come autrice, la votazione resterà aperta fino al 14 dicembre
Nuovo traguardo per Lady Gaga, che potrebbe entrare nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame nel 2027. La cantante americana è stata selezionata tra i candidati al riconoscimento dedicato agli autori che, attraverso le proprie composizioni, hanno contribuito a lasciare un segno nella storia della musica. Insieme a Lady Gaga compaiono nomi di primo piano come Shakira, P!nk, Sia e Jack White, tutti artisti che hanno costruito una parte importante della propria carriera anche attraverso la composizione musicale.
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
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Il percorso artistico di Lady Gaga è costellato di successi diventati veri e propri simboli della musica pop contemporanea. Tra i brani che hanno contribuito a consolidare la sua fama internazionale ci sono Poker Face, Bad Romance e Born This Way. Nel corso degli anni Gaga ha dimostrato di sapersi muovere tra generi e linguaggi differenti, senza rinunciare alla propria personalità creativa. Un percorso confermato anche da lavori più recenti, che hanno ampliato ulteriormente il suo repertorio.
Tra questi spicca Shallow, il duetto con Bradley Cooper inserito nella colonna sonora di A Star Is Born, che le è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. A conquistare il pubblico internazionale è stato anche Die With a Smile, realizzato insieme a Bruno Mars e diventato un successo globale.
Fondata nel 1969, la Songwriters Hall of Fame nasce con l'obiettivo di celebrare il lavoro dei compositori e degli autori che hanno scritto alcune delle canzoni più importanti e durature della musica internazionale. A differenza dei riconoscimenti concentrati esclusivamente sugli interpreti, questa istituzione pone al centro il processo creativo e il contributo degli autori alla nascita dei grandi successi musicali. Tra gli artisti già presenti nella Songwriters Hall of Fame figurano Elton John, Carole King e Taylor Swift. Per l'edizione 2027, i membri del comitato elettorale avranno tempo fino al 14 dicembre per esprimere le proprie preferenze tra i candidati. I nuovi ingressi verranno comunicati nei primi mesi del prossimo anno.