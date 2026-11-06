Il percorso artistico di Lady Gaga è costellato di successi diventati veri e propri simboli della musica pop contemporanea. Tra i brani che hanno contribuito a consolidare la sua fama internazionale ci sono Poker Face, Bad Romance e Born This Way. Nel corso degli anni Gaga ha dimostrato di sapersi muovere tra generi e linguaggi differenti, senza rinunciare alla propria personalità creativa. Un percorso confermato anche da lavori più recenti, che hanno ampliato ulteriormente il suo repertorio.