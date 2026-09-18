Dunham, che a 31 anni si era sottoposta a un'isterectomia totale per l'endometriosi, ha raccontato a Vogue di aver trascorso dodici anni "girando intorno al baratro dell'infertilità", mentre la donna che portava avanti la gravidanza aspettava sua figlia durante il suo tour promozionale per il libro Famesick: "Al settimo mese la dissonanza cognitiva della mia esperienza - ero in tour, salivo e scendevo dagli aerei, indossavo abiti presi in prestito - cominciò a sembrarmi folle". E quando Girls debuttò nel 2012, Dunham era diventata una sorta di portabandiera dell'esperienza delle giovani donne millennial nelle grandi città, tanto che il suo alter ego Hannah Horvath si era definita, fin dalla prima puntata, "la voce della sua generazione". La serie si concluse nel 2017 dopo sei stagioni, con un episodio finale dedicato proprio alle difficoltà di una maternità scelta senza un partner al fianco. Un tema che oggi, guardando alla sua storia personale, assume un significato più che particolare.