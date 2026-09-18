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Lady Gaga, la figlia Rose Bean è nata con la maternità surrogata

La popstar e il partner hanno accolto la primogenita il 9 giugno: poco dopo anche Lena Dunham ha detto di essere diventata madre con la stessa modalità

18 Set 2026 - 18:04
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Le foto circolavano già da giorni: Lady Gaga a passeggio con in braccio una neonata, il compagno Michael Polansky al fianco. Restava però un grande punto interrogativo, che TMZ ha finalmente sciolto: la figlia, che si chiama Rose Bean Polansky ed è nata il 9 giugno a Los Angeles, è venuta al mondo grazie alla maternità surrogata. Una scelta che la popstar, 40 anni, non ha ancora spiegato pubblicamente, ma che riporta l'attenzione su una condizione di salute con cui convive da tempo.

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Il mistero della nascita e la fibromialgia

 Lady Gaga soffre infatti di fibromialgia, una condizione legata al sistema immunitario che provoca dolori intensi e una stanchezza cronica difficile da gestire. Un dettaglio che potrebbe aver pesato sulla decisione di affidarsi a un'altra donna per portare avanti la gravidanza.

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Le circostanze della nascita, del resto, sono rimaste avvolte nel segreto fino all'11 settembre, quando la cantante è stata fotografata in California con la piccola in braccio, alimentando ipotesi di ogni tipo: parto naturale, adozione, o appunto surrogata. Fino ad aprile, va detto, Lady Gaga era impegnata nel tour "Mayhem", il che rende la tempistica ancora più curiosa. "Non hanno intenzione di parlarne", ha tagliato corto una fonte a conoscenza della vicenda, lasciando ai fan solo indiscrezioni.

Anche Lena Dunham mamma con la maternità surrogata, tra critiche e commozione

 A pochi giorni di distanza, un altro annuncio simile ha scosso il web: Lena Dunham, coetanea di Lady Gaga e creatrice della serie Girls, ha rivelato di essere diventata madre in agosto, sempre grazie alla maternità surrogata. Stavolta, però, la reazione online è stata tutt'altro che tenera: c'è chi l'ha accusata di aver "comprato" la bambina, chi ha rivangato vecchie dichiarazioni sull'aborto per chiedere di "salvare" la piccola. 

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Dunham, che a 31 anni si era sottoposta a un'isterectomia totale per l'endometriosi, ha raccontato a Vogue di aver trascorso dodici anni "girando intorno al baratro dell'infertilità", mentre la donna che portava avanti la gravidanza aspettava sua figlia durante il suo tour promozionale per il libro Famesick: "Al settimo mese la dissonanza cognitiva della mia esperienza - ero in tour, salivo e scendevo dagli aerei, indossavo abiti presi in prestito - cominciò a sembrarmi folle".  E quando Girls debuttò nel 2012, Dunham era diventata una sorta di portabandiera dell'esperienza delle giovani donne millennial nelle grandi città, tanto che il suo alter ego Hannah Horvath si era definita, fin dalla prima puntata, "la voce della sua generazione". La serie si concluse nel 2017 dopo sei stagioni, con un episodio finale dedicato proprio alle difficoltà di una maternità scelta senza un partner al fianco. Un tema che oggi, guardando alla sua storia personale, assume un significato più che particolare.

Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici

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© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

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