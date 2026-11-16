In gara ci sono anche le Womack Sisters, che si sono fatte conoscere tra gli appassionati di R&B rétro con il loro album d'esordio omonimo, pubblicato ad agosto. Le due artiste provengono da una famiglia legata alla musica: sono figlie dei cantanti Cecil e Linda Womack e nipoti di Bobby Womack. L'ottava candidatura è quella di Remi Wolf, presenza meno scontata anche perché pubblica musica dal 2019 e il suo ultimo album, "Mud", è uscito fuori dalla finestra temporale prevista per le candidature.