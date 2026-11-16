Beyoncé, Taylor Swift e Rihanna: i look delle "queen"
© IPA | Rihanna e A$AP Rocky a Londra per i Fashion Awards 2024
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La premiazione sarà caratterizzata da una forte presenza femminile, con tante artiste che hanno rubato la scena nelle categorie più importanti
© Getty
Le candidature per la 69ª edizione dei Grammy Awards ridisegnano gli equilibri della musica internazionale e riservano alcune sorprese importanti. A guidare la classifica è Raye, con 11 nomination per il suo secondo album "This Music May Contain Hope", mentre Rosalía ne conquista nove. Tra le protagoniste figurano anche Ella Langley, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers. Non mancano però le esclusioni eccellenti: Harry Styles resta fuori da ogni categoria, Noah Kahan ottiene una sola candidatura e Ariana Grande raccoglie meno riconoscimenti di quanto ci si aspettasse. La cerimonia si terrà il 7 febbraio 2027 a Los Angeles, ma l'annuncio ha già consegnato alla storia un primato: Beyoncé è diventata la prima artista a raggiungere quota 100 nomination.
La cantautrice britannica Raye è l'artista più nominata di questa edizione, con 11 candidature complessive. Un risultato che premia il successo e l'accoglienza della critica riservati a "This Music May Contain Hope", pubblicato indipendentemente a marzo. L'artista, già nominata come miglior esordiente nel 2025, compare in tutte e tre le categorie principali del cosiddetto Big Four per cui era eleggibile: album, canzone e registrazione dell'anno.
Le ultime due candidature riguardano il brano "Where Is My Husband!", mentre il disco concorre per Album dell'anno. Raye è inoltre in gara per la miglior interpretazione pop solista con lo stesso brano, per quella pop di gruppo o in duo con "Click Clack Symphony", realizzata insieme a Hans Zimmer, e per il miglior album vocale pop. Completano il quadro le candidature per la registrazione dance pop con "Life Boat", la performance vocale pop tradizionale con "I Hate the Way I Look Today", il miglior videoclip e il miglior arrangiamento, strumenti e voci, entrambi per "Click Clack Symphony".
Alle sue spalle si piazza Rosalía con nove nomination. Sette candidature ciascuna per Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers; sei per Olivia Dean, Bruno Mars e Leon Thomas. Taylor Swift, Geese e Kehlani ne ottengono cinque, mentre Madonna, Cardi B, Brandi Carlile, Ariana Grande e Kacey Musgraves arrivano a quattro.
Tra le assenze più sorprendenti c'è quella di Harry Styles, che non ha ottenuto nemmeno una candidatura nonostante un anno particolarmente intenso. Il cantante aveva pubblicato a marzo il quarto album in studio, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", anticipato a gennaio dal singolo "Aperture". Nei mesi successivi si è dedicato al suo tour mondiale e a una residency di 30 serate al Madison Square Garden, conclusa alla fine di ottobre.
Il disco ha però diviso il pubblico, compresi alcuni dei fan più affezionati, e nessuna delle candidature ai Grammy è stata accolta. L'esclusione colpisce anche alla luce del passato dell'artista, che aveva già ottenuto nove nomination e tre vittorie.
Anche Noah Kahan dovrà accontentarsi di un risultato inferiore alle aspettative. Il cantautore aveva lasciato intendere sui social di essere pronto ad accettare qualsiasi esito, ringraziando i fan per il sostegno ricevuto nel corso della carriera. Le previsioni lo indicavano tra i possibili protagonisti delle categorie principali e di quelle dedicate al suo genere musicale. Alla fine, però, è arrivata soltanto una candidatura per il miglior album folk contemporaneo, assegnata a "The Great Divide: The Last of the Bugs".
La presenza femminile è uno degli elementi più evidenti delle candidature del 2027. Nella categoria Record of the Year, sei degli otto brani in gara sono interpretati da donne; tra gli altri figura "Dracula" dei Tame Impala con Jennie. Anche per Album of the Year la situazione è particolarmente sbilanciata: Bruno Mars è l'unico uomo in corsa, con The Romantic, insieme a Phoebe Bridgers, Raye, Olivia Rodrigo, Olivia Dean, Rosalía, Ella Langley e Taylor Swift.
La tendenza si ripete per Song of the Year, dove sette degli otto brani candidati sono firmati o interpretati da artiste. La presenza femminile è totale anche in alcune categorie di genere: tutti i candidati per il miglior brano dance pop, la miglior performance R&B solista, la miglior performance vocale pop tradizionale e il miglior album country contemporaneo sono donne.
Tra le candidature che hanno attirato maggiormente l'attenzione c'è quella di "Berghain", brano di Rosalía realizzato con Björk e Yves Tumor, selezionato sia per Record of the Year sia per Song of the Year. La canzone si allontana dalle convenzioni del singolo pop commerciale: gli arrangiamenti orchestrali, gli archi e i cori dal tono cupo le conferiscono una struttura vicina a quella di una cantata contemporanea.
La sua presenza nelle categorie più prestigiose rappresenta quindi un riconoscimento alla ricerca musicale e alla scrittura dell'artista spagnola. Un risultato che conferma anche il peso del suo album Lux, considerato tra i lavori più rilevanti dell'anno.
La categoria Best New Artist presenta una combinazione di candidati già ampiamente pronosticati e nomi meno prevedibili. Tra i primi figurano Ella Langley, Sienna Spiro, Don Toliver, Geese e Slayyyter. A completare la selezione sono gli Angine de Poitrine, duo canadese di fratelli che ha conquistato un seguito grazie al proprio math rock ipnotico e ai caratteristici costumi a pois bianchi e neri.
In gara ci sono anche le Womack Sisters, che si sono fatte conoscere tra gli appassionati di R&B rétro con il loro album d'esordio omonimo, pubblicato ad agosto. Le due artiste provengono da una famiglia legata alla musica: sono figlie dei cantanti Cecil e Linda Womack e nipoti di Bobby Womack. L'ottava candidatura è quella di Remi Wolf, presenza meno scontata anche perché pubblica musica dal 2019 e il suo ultimo album, "Mud", è uscito fuori dalla finestra temporale prevista per le candidature.
L'annuncio delle candidature ha consegnato a Beyoncé un primato storico: la cantante è diventata la prima artista a raggiungere le 100 nomination ai Grammy. Il traguardo è arrivato grazie alla candidatura per la miglior performance R&B solista con "Morning Dew (Donk)", brano pubblicato a luglio. La musicista texana detiene già il record assoluto per numero di statuette vinte, con 35 riconoscimenti. Tra gli altri risultati degni di nota c'è quello di Kendrick Lamar, che con la candidatura per "Good Flirts", insieme a Baby Keem e Momo Boyd, porta a 67 il totale delle nomination ottenute in carriera.
La sezione dance ed elettronica segna il ritorno di Madonna tra le nominate dopo 16 anni di assenza. La popstar ha ottenuto quattro candidature: "Confessions II" è in gara per il miglior album dance/elettronico, mentre "I Feel So Free" concorre per la miglior registrazione dance/elettronica. Gli altri riconoscimenti riguardano il singolo "Danceteria" e il remix di "Love Sensation", realizzato insieme a Kylie Minogue.
Anche l'Italia avrà una rappresentanza nella categoria Best Remixed Recording. Tra i candidati figura infatti la versione remixata da David Guetta e dal producer italiano Hypaton di "Where Is My Husband!" di Raye. Dovranno confrontarsi con il remix di "Beto's Horns" firmato da Fred again.., "I Just Might" di Bruno Mars nella versione di Austin Millz, "Love Sensation" di Madonna e Kylie Minogue, "Opalite" di Taylor Swift remixata da Chris Lake e "A Question of Trust" dei Nine Inch Nails nella versione di Boys Noize.
Le nomination sono state annunciate lunedì 16 novembre. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, David Guetta, Olivia Dean, Pharrell Williams, Yungblud, Carly Pearce e Kehlani. L'amministratore delegato della Recording Academy, Harvey Mason Jr., ha rivolto le proprie congratulazioni agli artisti selezionati, sottolineando la varietà di generi, esperienze e percorsi rappresentati nelle candidature e ringraziando i membri votanti per il loro contributo.
© IPA | Rihanna e A$AP Rocky a Londra per i Fashion Awards 2024
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Per l'edizione 2027 sono stati considerati i lavori pubblicati tra il 31 agosto 2025 e il 28 agosto 2026. I quasi 16 mila membri votanti della Recording Academy esprimeranno le proprie preferenze tra il 10 dicembre e il 7 gennaio 2027. La cerimonia della 69ª edizione dei Grammy Awards si svolgerà domenica 7 febbraio 2027 alla Crypto.com Arena di Los Angeles.