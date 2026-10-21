Il Madison Square Garden, teatro di una lunga serie di concerti newyorkesi di Styles, si è trasformato così nello scenario di una dedica lontana dalla spettacolarità abituale dei grandi show. Nel presentare il pezzo, il cantante ha riflettuto anche sul valore dei legami che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita e della sua carriera e ha spiegato quanto si senta fortunato a poter salire su quel palco e quanto questo percorso sia legato alle persone incontrate lungo la strada, agli amici e a chi ha contribuito a renderlo ciò che è oggi. Il messaggio che ha voluto lasciare al pubblico è stato altrettanto diretto: prendersi cura gli uni degli altri.