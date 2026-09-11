Harry Styles torna a Roma: doppio appuntamento al Circo Massimo

Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante e attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale "Together, Together 2027", che porterà l'artista anche nella Capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo, in programma il 7 e l’8 agosto 2027. Il nuovo tour prenderà il via il 2 aprile 2027 da Phoenix e terminerà il 28 agosto a Londra. Nel calendario figurano, tra le altre, Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid e Dublino.