Harry Styles torna a Roma: doppio appuntamento al Circo Massimo

Harry Styles ai Brit Awards 2026 © Instagram
Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante e attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale "Together, Together 2027", che porterà l'artista anche nella Capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo, in programma il 7 e l’8 agosto 2027. Il nuovo tour prenderà il via il 2 aprile 2027 da Phoenix e terminerà il 28 agosto a Londra. Nel calendario figurano, tra le altre, Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid e Dublino.
Biglietti, prevendite e vendita generale
Grande attesa anche per l'apertura delle vendite, al via lunedì 14 settembre alle ore 9 locali. Gli eventuali tagliandi rimasti saranno successivamente messi a disposizione del pubblico attraverso la vendita generale, prevista a partire dalle ore 16 dello stesso giorno. L'interesse dei fan è già altissimo e i due appuntamenti romani si preparano a essere tra gli eventi musicali più attesi dell'estate 2027.
LCD Soundsystem special guest dei concerti romani
Ad accompagnare Harry Styles nelle due date italiane saranno i LCD Soundsystem, scelti come special guest per gli appuntamenti del 7 e 8 agosto. La tournée prevede ospiti differenti a seconda della città. Tra gli artisti coinvolti figurano Tinashe, CA7RIEL & Paco Amoroso, Kylie Minogue, Lainey Wilson, Q Marsden, The Womack Sisters, Getdown Services, Caroline Polachek, Feist, Baby Rose e Tears For Fears.
"Together, Together", un tour da record
Il nuovo capitolo della tournée arriva dopo una prima fase di "Together, Together", iniziata nel maggio 2026 con 67 spettacoli distribuiti in sette città: Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney. Dopo le date già completate ad Amsterdam, Londra, San Paolo e Città del Messico, Styles è impegnato in una lunga serie di concerti al Madison Square Garden di New York, dove sono previste 30 esibizioni, le uniche dell’artista negli Stati Uniti nel corso del 2026. A dicembre il tour farà tappa in Australia, con gli appuntamenti in programma a Melbourne e Sydney.
Il record conquistato a Wembley
La carriera live di Harry Styles è stata recentemente arricchita anche da un importante riconoscimento. L'artista ha ottenuto un Guinness World Records per la più lunga residency di un musicista al Wembley Stadium nell’ambito di una singola serie di concerti. Il primato è arrivato dopo una sequenza di 12 spettacoli nella celebre arena londinese. E proprio Wembley tornerà protagonista nell’estate 2027: Styles concluderà il tour con tre concerti.