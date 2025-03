La legge sui documenti aperti del New Mexico limita l'accesso pubblico a immagini sensibili. La maggior parte delle indagini sulle morti condotte dalle forze dell'ordine e i referti autoptici degli investigatori medici, tuttavia, sono generalmente considerati documenti pubblici, per garantire trasparenza e responsabilità governativa. "Io credo che si violerebbe la trasparenza se il tribunale decidesse di vietare la divulgazione di tutti i documenti delle indagini, comprese le autopsie", ha dichiarato Amanda Lavin, direttore legale della New Mexico Foundation for Open Government. "C'è anche una preoccupazione per la salute pubblica, dato il coinvolgimento dell'hantavirus", ha aggiunto, sottolineando che la richiesta di impedire la divulgazione dei documenti governativi per motivi costituzionali è piuttosto insolita.