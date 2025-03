Gli 85 anni di Mina, la regina della musica italiana

Non c'è modo migliore per capire perché si parla di mito, per capire l'unicità di un personaggio che grazie alle sue superiori doti vocali e a un carisma naturale, è diventata un fenomeno pop nel senso più nobile del termine. Basta pensare alle performance in programmi che sono la storia della televisione italiana, titoli come "Milleluci", "Senza Rete", "Canzonissima", "Teatro 10", "Studio Uno", "Il Musichiere". Memorabili i duetti con Gaber, Battisti, Tognazzi, Totò, Sordi, De Sica. O ricordare la varietà del repertorio che va da classici come "Grande, grande grande", "Il cielo in una stanza", "Brava", "E se domani", "Nessuno" a standard come "Georgia On My Mind", "Night And Day"e "Someday" fino a "Insesatez". E poi Battisti, De André, Kurt Weill e "Surabaya Johnny", "chicche" come "Folle banderuola" e "Chihuahua".