"Mina Fossati" fotografano il presente tra sentimenti e battaglie

Mina e Fossati cantano insieme. Undici brani in cui "scannerizzano" il presente, "che va vissuto qui ed ora". Con tanto spazio per i sentimenti. Ci sono ballad struggenti come "Luna Diamante" che si candida a diventare "La costruzione di un amore " degli anni 2000 e che non a caso Ferzan Ozpetek ha scelto come colonna sonora del nuovo film "La dea fortuna". Per passare alle atmosfere r’n’b di "Ladro" o "Farfalle", un brano divertente e divertito in chiave acustica. Fino a "Tex Mex", brano dal sound blues-rock in cui ritorna la parola "carretera" come in "Non sono una signora": "Ci ho pensato - confessa Fossati - ma poi ho mi sono detto: 'Accidenti, l'ho usata nel 1982'...".



Un disco che Mina e Fossati dovevamo fare nel 1997, ma qualcosa "non andò per il verso giusto": "Due anni fa ho scoperto che lei pensava ancora a questo progetto, io credevo che non se ne ricordasse più. All'inizio sono rimasto un po' spiazzato, data anche la mia volontà di rimanere lontano dalle scene".



E già. Il cantautore ligure da otto anni non fa né dischi né concerti: "Mi sono staccato dal mio mestiere, l'idea era quella di rimanere nell'ozio e godermi la mia famiglia. L'unica persona che poteva portarmi in uno studio di registrazione, di nuovo, poteva essere solo Mina".



Undici brani in cui la voce di Mina torna potente, delicata, romantica, ironica e che secondo Fossati meriterebbero una lectio magistralis: "Perché fa cose senza darlo a vedere, cose raffinatissime. Lavorare con Mina significa lavorare con una grandissima musicista. . Ogni nota, ogni emissione vocale, ogni parola ha dietro un grande pensiero. E il pensiero con lei diventa suono".



L'album è frutto di due anni di incontri, telefonate, discussioni: "Giustamente non è disposta a cantare qualsiasi cosa, spesso mi ha corretto chiedendomi di dire certe cose in modo diverso. Abbiamo buttato via solo una canzone, che era 'dolciastra'. Per il resto il nostro rapporto si è sempre basato sulla fiducia reciproca".



Perché, come sottolinea Ivano, "al di là dell'artista, di Mina posso dire che è una persona adorabile".





