Mina su Instagram, guarda la prima foto social

Anche in versione casalinga, però, la Tigre di Cremona non rinuncia all'allure da diva. Eccola di spalle con gli iconici occhiali da sole e lo chignon, mentre guarda attentamente insieme al genero il video di un rapper venezuelano in tv.

Il prezioso scatto in poche ore ha conquistato Instagram. In tantissimi hanno infatti ringraziato Benedetta per aver condiviso pubblicamente, in maniera ironica e genuina, un pezzetto della loro domenica in famiglia.