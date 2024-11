Non appare in tv dal 1974, non fa concerti dal 78, non è sui social, eppure Mina continua ad essere un mito oltre il tempo. Una icona che il prossimo anno spegnerà 85 candeline, ma che di essere celebrata proprio non ha voglia. Tanto che quando si rivede in tv cambia canale pronunciando "ussignur" in cremonese. La signora della musica italiana venerdì 22 novembre pubblica il suo 107esimo Lp, e il titolo, "Gassa d'amante" (nella cover Mina è raffigurata come la polena di una nave dallo storico collaboratore Mauro Balletti), la dice lunga. E' il nome del nodo ad occhiello dei marinai, ma anche simbolo del più speciale dei legami. Nell'album il trait d'union è proprio lei, che riesce, con molto coraggio e magia, a unire stili diversi e a riannodare così l'amore, tema tanto caro all'artista.